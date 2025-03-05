مسلسلات رمضان 2025، عصابة أحمد أمين تسرق مصلحة الترام بالحلقة الخامسة من "النص"

مسلسلات رمضان 2025، تحمل الحلقة الخامسة من مسلسل النص عنوان “تاتا خطي العتبة”، والتي تحمل العديد من الأحداث الكوميدية والمشوقة، فيطلق البوليس سراح درويش بعد أن شك فيه في سرقة الرقاصة درية التي قامت بها العصابة في الحلقة السابقة.

ويخطط النُص مع عصابته لسرقة نصيب مصر من مصلحة الترام التي كان يعمل بها، وذلك عن طريق تخفيه في هيئة مندوب من الشركة ليحصل على الأموال قبل أن يصل الحقيقي، والذي يتطلب تعليم رسمية كيفية النشل حتي تستطيع تنفيذ المطلوب منها في الخطة بتشتيت انتباه المندوب الحقيقي وسرقة محفظته حتي يستطيع هو استبدال قسيمة التحصيل بأخرى مزيفة.

وتنفذ عصابة النص خطتها بكل التفاصيل ولكن لا يتمكن زقزوق من تنبيه النص بوصول المندوب ليفاجئ النص بدخوله أثناء تواجده بمصلحة الترام، ولتنتهي الحلقة الخامسة من مسلسل النص عبد العزيز من أن يتم القبض عليهم.

أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل النص

حملت الحلقة الرابعة من مسلسل النُص عنوان “على واحدة ونص”، وتبدأ أحداثها بذهاب “النُص”، ويقوم بدوره الفنان أحمد أمين، لزيارة شقيقه في السجن بعد ان استطاع المحامي "رستم"، ويؤديه الممثل مراد مكرم، تدبيرها له باستخدام علاقاته، وبرغم شك محمود في عودة عبد العزيز إلى النشل مرة أخري إلا أنه ينكر تمامًا مدعيًا ان الأفكاتو وطني واراد مساعدته بمبلغ ضئيل.

ويخبر “النُص” “رسمية” و"زقزوق" و"درويش" عن نيته في سرقة درية الرقاصة، وبرغم اعتراض درويش على السرقة في مكان عمله إلا انه يوافق في النهاية.

ويقرر الضابط "الصاغ علوي"، والذي يقوم بدوره الممثل صدقي صخر، النزول إلى الشارع وسط النشالين ليفهم كيف يعملون في محاولته للقضاء على ظاهرة النشل في المحروسة.

ينفذ “النًص” خطته بسرقة “درية” الرقاصة، ولكن يرتكب “درويش” غلطة أثناء إعادته المفتاح لجيب “الخواجة” مدير التياترو، فيلقيه على الأرض مما يثير شكوك “الخواجة” حول “رسمية” التي كانت تحاول تشتيت انتباه، ولكن يستطيع “النُص” بخفة يده أن يخدع “الخواجة” ويفرون بمجوهرات الرقاصة “درية”.

يستطيع “النص” و"رسمية" بيع المجوهرات بسعر جيد بعد تمثيل دور الباشا والهانم على بائع المجوهرات ليحصل كلًا من أفراد العصابة على نصيبه، وتستخدم رسمية الأموال التي تحصل عليها من السرقة حتي تخرج من تحت سيطرة أخيها الذي يريد ان يجبرها على الجلوس في "قعدات الأنس" التي تحدث في منزلهم.

وتنتهي أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل النص باستجواب الضابط "الصاغ علوي" لـ “درويش” حول السرقة التي حدثت بالتياترو الذي يعمل به.

أبطال مسلسل النص

المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم والنجمات منهم: أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، عبد الرحمن محمد، دنيا سامي، سامية طرابلسي، حمزة العيلي، وغيرهم، ومن إخراج حسام علي.

المسلسل ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

والمسلسل هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان، وتقع أحداثه في فترة الثلاثينيات من القرن الماضي.

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