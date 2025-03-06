أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الفراخ وتراجع الذهب.. البورصة تربح 4 مليارات جنيه.. المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة للمرة السادسة.. هل يتغير مستقبل العملات الرقمية

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

هل يتغير مستقبل العملات الرقمية في ظل أول قمة للعملات

منذ قدوم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى السلطة الأمريكية أخذت البيتكوين والعملات الرقيمة فى الارتفاع بسبب الدعم الذي يقدمه الرئيس الأمريكى.

وشهدت العديد من العملات مثل البيتكوين وغيرها ارتفاع ملحوظ حيث اقتربت سعر البيتكوين من مستويات تصل الى 100 الف دولار قبل أن تنخفض إلى مستويات 90 ألف دولار.

العملات الرقمية على الرغم من عدم اعتراف بعض الدول بها ومن بينها جمهورية مصر العربية إلا أن الدولة الأمريكية وبعض الدول الأخرى تأخذ خطوات واضحة نحو تقنينها والاعتماد عليها.

نائب وزير المالية: حزمة جديدة من التيسيرات في الجمارك والضرائب العقارية قريبا

كشف شريف الكيلاني نائب وزير المالية لشئون الضرائب عن حزمة جديدة من التيسيرات والتسهيلات فى قطاعى الجمارك والضرائب العقارية سيتم إعلانها قريبا.

جاء ذلك خلال مشاركته في حفل الإفطار السنوي الذي نظمته لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات برئاسة محمد البهي.

الجمارك بها مشاكل أكثر من الضرائب تؤثر على حركة التجارة

وأكد أن الجمارك بها مشاكل أكثر من الضرائب تؤثر على حركة التجارة مع دول العالم الخارجي وتحتاج لحلول وتسهيلات سريعة وبدأنا العمل مع البنك المركزى للإسراع بعمليات الإفراج الجمركى عن الشحنات طوال أيام الأسبوع بما فيهم يومى الجمعة والسبت لتسهيل دخول الشحنات فى أقل وقت ممكن وهذا انعكس بدوره على استقرار الأسعار وهدوء الأسواق التى كانت أسعار السلع تتغير فيها أكثر من مرة فى اليوم الواحد.

واعترف الكيلاني بوجود حالات تهريب بضائع تؤثر على القطاعات الإنتاجية ووجود تهرب ضريبى وكلها مشاكل تحتاج الى معالجة تشريعية لضبط وتحقيق العدالة بالمجتمع.

وقال: إن منهجية العمل في الوزارة تقوم على حصر وتحديد المشاكل ثم طرحها للنقاش على مجتمع الأعمال لنستطيع الخروج بخطة عمل توافقية تساعد في تحسين صورة الدولة وزيادة وجذب المزيد من الاستثمارات.

الضرائب: غرف عمليات وخطوط تواصل على مدار الساعة للتدخل السريع لحل أي منازعات

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب أن التسهيلات الضريبية عنوانها الشراكة مع مجتمع الأعمال ليعود بالنفع على الحصيلة ونسعى لتطبيق نموذج لجنة الضرائب فى كل قطاعات الدولة.

جاهزون لتنفيذ التعديلات على محاور التسهيلات

وقالت إننا جاهزون لتنفيذ التعديلات على كل محاور العشرين بند من التسهيلات التى تم إقرارها ولدينا فريق كبير يعمل بأقصى درجة ممكنة لتطبيق التعديلات

جاء ذلك خلال مشاركتها في حفل الإفطار السنوي الذي نظمته لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات برئاسة محمد البهي.

وأشارت إلى الانتهاء من إعداد جميع نماذج تسوية المنازعات وتم رفعها حاليا على الموقع الإلكتروني للضرائب' وفور رفع هذه النماذج على الموقع الإلكتروني تقدمت آلاف الطلبات لإنهاء المنازعات ' وبدانا تجهيز غرف عمليات وخطوط تواصل على مدار الساعة للتدخل السريع لحل أى منازعات

وأعلنت أن مصلحة الضرائب ستبادر بإرسال فرق من المتخصصين للغرف التجارية والصناعية والنقابات المهنية وجمعيات رجال الأعمال وأماكن تجمع الممولين ومختلف الكيانات لمساعدتهم على تقديم اقراراتهم فى أماكن تواجدهم وتقديم التسهيلات لهم.

وشددت على أن المصلحة تستهدف نجاح المبادرة الأولى من التسهيلات للاستعداد لإطلاق المبادرة الثانية.

ارتفاع 3 جنيهات في سعر الفراخ اليوم الخميس 6 مارس 2025

سعر الفراخ اليوم ، سجل سعر الفراخ ارتفاعًا في الأسواق؛ اليوم الخميس الموافق 6 مارس 2025 سادس أيام رمضان، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

سعر الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الخميس 6 مارس 2025 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

سعر الفراخ البيضاء

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم الخميس، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 102.5 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 85 جنيهًا إلى 120 جنيها للكيلو للمستهلك.

سعر الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الخميس، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 126.4 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 80 جنيها إلى 160 جنيهًا للمستهلك.

المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة للمرة السادسة إلى 2.50%

قرر البنك المركزي الأوروبي، خفض أسعار الفائدة الرئيسية اليوم الخميس للمرة السادسة منذ منتصف عام 2024.

المركزي الأوروبي يقرر خفض الفائدة

وجاء خفض المركزي الأوروبي، في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع تركيز الاهتمام على آفاق النمو في منطقة اليورو، وسط تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية، وبهذا الخفض يتراجع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.50%، وهي خطوة كانت الأسواق تتوقعها على نطاق واسع قبل الإعلان.

تخفيضات أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي

جاءت ستة تخفيضات لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي خلال الأشهر التسعة الماضية في ظل نمو اقتصادي ضعيف في المنطقة، ومع تزايد المخاوف من فرض تعريفات جمركية على الواردات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.

"البورصة" تنهي تعاملات الخميس على ارتفاع، ورأسمالها السوقي يربح 4 مليارات جنيه

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بختام تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه عند مستوى 2.283 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23% عند مستوى 30947 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% عند مستوى 38618 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.22% عند مستوى 13613 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.19% عند مستوى 8549 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% عند مستوى 11867 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.05% عند مستوى 3296 نقطة.

الرقابة المالية: ضرورة تعزيز مشاركة الشركات في جهود الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية

عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعًا مع البعثة المُشتركة للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، لبحث التعاون في إطار برنامج سوق رأس المال المُشترك (J-CAP)، بحضور مجموعة من قيادات الهيئة وممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

أعرب الدكتور محمد فريد، عن تقديره للتعاون المستمر والتنسيق مع المؤسسات التنموية الدولية، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتوطيد شراكاتها العالمية مع المنظمات والهيئات ذات الاهتمام المشترك، موضحًا أن التعاون يهدف إلى مواكبة التطورات العالمية في الأسواق المالية، بما يسهم في رفع كفاءة وتنافسية سوق رأس المال في مصر، وتقديم خدمات ومنتجات مالية مبتكرة تدعم نمو الاقتصاد الوطني وتحقق أهدافه المنشودة.

تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة

وشدد على ضرورة التعاون والتنسيق لتوفير بيئة عمل مواتية لتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في مصر من النمو والتوسع وتطوير أعمالها من خلال تنويع مصادر التمويل وتيسير إجراءات ومتطلبات الوصول والحصول عليها وفق إجراءات سهلة وسريعة وذات كفاءة بدءا من التأسيس وحتى مزاولة النشاط.

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس، اعرف الأخضر وصل لكام

الدولار اليوم، شهد سعر صرف الدولار ارتفاعا بنحو قرشين فى منتصف حركة التعاملات اليوم الخميس 6 مارس 2025.

وترصد “فيتو” سعر صرف الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.61 جنيها للشراء و50.75 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 50.63 جنيها للشراء و50.73 جنيها للبيع.

البنك المركزي التركي يقرر خفض سعر الفائدة إلى 42.5%

قرر البنك المركزي التركي، خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة على التوالي، اليوم الخميس، مستفيدا من زخم بيانات التضخم لشهر فبراير الجاري التي جاءت أفضل من المتوقع.

المركزي التركي يقرر خفض سعر الفائدة

وجاء قرار خفض لجنة السياسة النقدية بالمركزي التركي، بقيادة المحافظ فاتح كارهان، سعر الفائدة من 45% إلى 42.5% اليوم الخميس، ليكون امتدادا للتخفيضين السابقين بمقدار 250 نقطة أساس لكل منهما، حيث تعتمد القرارات على استراتيجية إعلان في كل اجتماع على حدة.

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب بالأسواق، عيار 18 وصل إلى هذا المستوى

سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب تراجعًا مفاجئًا بنحو 20 جنيهًا، بمنتصف حركة تعاملات اليوم الخميس 6 مارس 2025، وفق آخر تحديث بالأسواق ومحال الصاغة.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4700 جنيه “بيع“.

أسعار الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4115 جنيها “بيع”.

أسعار الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3527 جنيها “بيع”.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 32920 جنيها.

المشاط: نستخدم السياسات المبنية على البيانات والأدلة لضمان الشفافية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد (NDB)، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي ينظمه البنك بالتعاون مع الرابطة الدولية لتقييم التنمية، بعنوان "التقييم متعدد الأبعاد من أجل التأثير والتحول".

وناقش المؤتمر تأثير التحديات الناشئة عقب جائحة كورونا وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية، على جهود تحقيق التنمية المستدامة، خاصة على صعيد العمل المناخي، والتمكين الاجتماعي.

بناء اقتصادات قوية ومرنة

وفي كلمتها؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط إنه في ظل التحديات العالمية المعقدة التي يواجهها العالم حاليا، بدءًا من التحولات الاقتصادية، والتوترات الجيوسياسية، وصولًا إلى التقدم التكنولوجي، أصبحت الحاجة إلى ممارسات تقييم قوية أمرًا حيويًا، فهذه التقييمات لا تقيم فحسب فعالية البرامج والمبادرات، بل تعد أيضا لصنع القرار، وتحفز الابتكار، وتعزز المساءلة لبناء اقتصادات قوية ومرنة.

وأشارت «المشاط»، إلى أن التقييم متعدد الأبعاد يعد أمرًا ضروريًا ليس فقط لتحقيق التنمية المستدامة، بل أنه يعمل كآلية حيوية لتعزيز ملكية الدول، فالتقييم الاستراتيجي للتمويلات التنموية، يعد أمرًا بالغ الأهمية لتحسين تأثيرها وضمان توافق برامج التعاون التنموي مع الاستراتيجيات الوطنية، موضحة أنه من خلال دمج هذه التقييمات في عملياتنا، يمكننا تعزيز المساءلة وتعزيز الشراكات الأكثر فعالية التي تعكس حقًا احتياجات وأولويات الدول.

وخلال كلمتها؛ أشادت المشاط، بجهود بنك التنمية الجديد في إنشاء مكتب تقييم مستقل يهدف إلى تحسين فعالية التنمية في البنك، وتيسير المشاركة متعددة الأطراف، ودعم تفويض البنك، من خلال التقييمات المتكاملة لبرامجه وأنشطته.

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