الخميس 23 يناير 2025
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اقتصاد

المركزي التركي يقرر خفض أسعار الفائدة إلى 45% للمرة الثانية على التوالي

البنك المركزي التركي،
البنك المركزي التركي، فيتو

 قرر البنك المركزي التركي، خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، اليوم الخميس، إلى 45% من 47.5%، بما يتوافق مع التوقعات.


وكان أوسط تقديرات المحللين، توقع أن يخفض المركزي التركي بقيادة المحافظ فاتح كارهان معدل الفائدة المرجعي لعملية الريبو لأجل أسبوع 250 نقطة أساس إلى 45%.

المركزي التركي، فيتو
المركزي التركي، فيتو

دخول اقتصاد تركيا في مرحلة ركود تقني 

 يأتي قرار البنك المركزي اليوم مع دخول اقتصاد تركيا في مرحلة ركود تقني خلال الربع الثالث من العام الجاري، متأثرا بارتفاع أسعار الفائدة الذي أضعف الإنتاج الصناعي والاستثمار في اقتصاد يقدر حجمه بـ1.3 تريليون دولار، كما أن النمو الضعيف في القوة الشرائية سيُبقي الطلب تحت السيطرة، ويسمح للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بوتيرة منتظمة، حسب محللين اقتصاديين.

 

خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي 

 يتمثل التحدي في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي مع ضمان عدم ارتفاع توقعات التضخم، وخاصة لدى الشركات والقطاع العائلي، وقال البنك المركزي إن الطريقة التي يرى بها الناس ارتفاع الأسعار تشكل خطرا مستمرًا على عملية تقليل معدل التضخم أو الحد من زيادته.

 

وفي حين يتوخى المسؤولون الحذر، يواصل المستثمرون توقع خفض أسعار الفائدة في كل اجتماعات لجنة السياسة النقدية المقرر عقدها هذا العام. 

 

قال البنك المركزي التركي الشهر الماضي، عندما بدأ خفض لأسعار الفائدة للمرة الأولى منذ نحو عامين، إنه سيأخذ في الاعتبار بيانات التضخم الحالية والتوقعات المستقبلية عند اتخاذ قراراته بشأن تكاليف الاقتراض. وأوضح أن القرارات ستكون "بناءً على كل اجتماع بشكل مستقل".

 

تراجع التضخم في تركيا

تباطأ التضخم إلى 44.4% في ديسمبر، وتتوقع الأسواق أن ينخفض إلى 27% في نهاية عام 2025.

 

ويهدف صناع السياسات النقدية أن يصل معدل التضخم إلى 21% في نهاية العام، وسيقدم محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان التوقعات الجديدة (حول التضخم والاقتصاد) في عرض تقديمي ربع سنوي  يوم 7 فبراير. 

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إدارة فائض الليرة التركية

والتحدي الآخر الذي يواجه البنك المركزي هو إدارة فائض السيولة، والذي تضخم إلى مستوى قياسي يتجاوز تريليون ليرة (28 مليار دولار) هذا الشهر، مع تسريع صناع السياسات لوتيرة شراء الدولار.

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