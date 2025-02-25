اتحاد الصناعات يتوقع انخفاض سعر الدولار

أكد المهندس محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، وعضو هيئة مكتب الاتحاد، أن الصناعة والتصدير يسيران بشكل جيد جدا والقيادة السياسية تدعم وبقوة الصناعة لتحقيق مصلحة بلادنا ووزارة المالية تعمل حاليا على حل المشاكل التي تعترض الممولين والصناع وهناك تناغم وتفاهم من الحكومة لمصلحة الصناعة فيما يصب في مصلحة المواطن البسيط فى النهاية

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمته لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات بمدينة المحلة الكبرى بحضور الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب.

انخفاض سعر الدولار فى القريب

وتوقع البهي انخفاض سعر الدولار في القريب بعد الخطوات التي اتخذتها الحكومة بما ينعكس على انخفاض الأسعار بعد الخطوات التى تمت على أرض الواقع وقريب جدا ستأتى خطط التنمية ثمارها ونجني ثمار العمل والجهد.



وقال: الدولة ضخت الكثير من المبالغ ورؤس الأموال في المصانع القائمة، مستشهدا بأن الصناعة في مدينة المحلة بدأت تستعيد مكانتها مرة أخرى وتعود قلعة صناعية كما كانت.

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