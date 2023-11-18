السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

فوائد التلبينة، تعزز المناعة وتحسن الهضم

التلبينة النبوية،
التلبينة النبوية، فيتو

فوائد التلبينة، للصحة عديدة ومذهلة، والتلبينة هي مشروب عربي قديم تتوارثه الأجيال، مصنوع من الشعير المسلوق في الماء أو الحليب، وقد تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم، عن فوائد التلبينة الصحية.



فوائد التلبينة الصحية

 

وأكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد التلبينة الصحية عديدة وهامة، والتي يمكن الاستفادة منها بتناولها كمشروب بصفة منتظمة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

 

تحسين الهضم
التلبينة غنية بالألياف الغذائية، والتي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتخفيف الإمساك. كما أنها تساعد على امتصاص الماء في الأمعاء، مما يساعد على تخفيف الانتفاخ والغازات.

Advertisements

تعزيز المناعة
التلبينة غنية بمضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة الضارة. كما أنها تحتوي على فيتامينات ب، والتي تلعب دورًا مهمًا في الجهاز المناعي.

خفض الكوليسترول
التلبينة غنية بالألياف الغذائية، والتي تساعد على خفض الكوليسترول الضار (LDL) ورفع الكوليسترول الجيد (HDL). كما أنها تحتوي على مركبات تسمى بيتا جلوكان، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات تساعد أيضًا على خفض الكوليسترول.

تقليل الالتهاب
التلبينة غنية بمضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة الضارة. كما أنها تحتوي على مركبات تسمى بيتا جلوكان، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات.

تعزيز الشعور بالشبع
التلبينة غنية بالألياف الغذائية، والتي تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول. كما أنها تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة، والتي تبطئ عملية الهضم.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان
التلبينة غنية بمضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة الضارة. كما أنها تحتوي على مركبات تسمى البوليفينول، والتي لها خصائص مضادة للسرطان.

فوائد التلبينة

طريقة تحضير التلبينة

لتحضير التلبينة، إليك ما ستحتاجه:

كوب من الشعير
2 كوب من الماء
1 ملعقة كبيرة من العسل (اختياري)

اغسل الشعير جيدًا.
أضف الشعير والماء إلى قدر كبير.
سخن القدر على نار عالية حتى يغلي.
خفف الحرارة واترك القدر يغلي لمدة 30 دقيقة أو حتى يصبح الشعير طريًا.
صفي التلبينة واتركها تبرد قليلًا.
أضف العسل حسب الرغبة.

نصائح لطعم مميز

يمكنك إضافة التوابل المفضلة لديك إلى التلبينة، مثل القرفة أو الهيل أو الزنجبيل.
يمكنك أيضًا إضافة الحليب بدلًا من الماء للحصول على نكهة أكثر ثراءً.
يمكنك تناول التلبينة ساخنة أو باردة.

فوائد المستكة، لحماية الكبد والقلب والأسنان

فوائد البنجر للبشرة، يحميها من التلف وحب الشباب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فوائد التلبينة فوائد التلبينة للصحة فوائد التلبينة للمعدة فوائد التلبينة لإنقاص الوزن فوائد التلبينة النبوية

مواد متعلقة

فوائد زبدة الشيا للشعر، ترطب الشعر وتقوية من الجذور وتعالج تقصفه

فوائد الترمس، لتحسين الهضم وتقوية المناعة

الأكثر قراءة

أنباء عن مقتل الجنرال الدموي عزرا ياشين المحرض على إبادة العرب

الأزهر: لقد فشلنا جميعا في اختبار غزة

الأهلي يرفض رحيل هذا اللاعب في ميركاتو الشتاء

رئيس الوزراء: مصانع هاير وبيكو حصلت على الرخصة الذهبية للاستثمار داخل مصر

أول تعليق من وكالة الأونروا بعد مجزرة الاحتلال في مدرسة الفاخورة التابعة لها

أدعية لفلسطين وأهلها بالنصر والتمكين

مدرستا الفاخورة وتل الزعتر، مئات الشهداء والجرحى في مجزرتين للاحتلال بغزة منذ الصباح

اخبار الأهلي، آخر تطورات صفقة عمر كمال وقرار من كولر لتجهيز الدوليين

Advertisements

منوعات

المزيد

أرباحه المتوقعة 100 مليون دولار، شاب يتحول من عامل نجارة إلى مليونير

بعد وفاة صديقه، سائق شاحنة ينجح في إنقاذ سيدة (فيديو)

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 19-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 19-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر طن المكرونة الشعبي لـ 16 ألفا و800 جنيه

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 18-11-2023 في مصر

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 18-11-2023

المزيد

انفوجراف

يصيب الأطفال ويسبب ضعف النظر.. معلومات عن مرض الحول الخلقي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية لفلسطين وأهلها بالنصر والتمكين

بالأحاديث، 17 سيدة بشرهن النبي بالجنة تعرف عليهن

ما هي قصة أصحاب السبت ولماذا سمي اليوم بهذا الاسم؟

المزيد
الجريدة الرسمية