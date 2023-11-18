فوائد التلبينة، تعزز المناعة وتحسن الهضم

فوائد التلبينة، للصحة عديدة ومذهلة، والتلبينة هي مشروب عربي قديم تتوارثه الأجيال، مصنوع من الشعير المسلوق في الماء أو الحليب، وقد تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم، عن فوائد التلبينة الصحية.





فوائد التلبينة الصحية

وأكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد التلبينة الصحية عديدة وهامة، والتي يمكن الاستفادة منها بتناولها كمشروب بصفة منتظمة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

تحسين الهضم

التلبينة غنية بالألياف الغذائية، والتي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتخفيف الإمساك. كما أنها تساعد على امتصاص الماء في الأمعاء، مما يساعد على تخفيف الانتفاخ والغازات.

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تعزيز المناعة

التلبينة غنية بمضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة الضارة. كما أنها تحتوي على فيتامينات ب، والتي تلعب دورًا مهمًا في الجهاز المناعي.

خفض الكوليسترول

التلبينة غنية بالألياف الغذائية، والتي تساعد على خفض الكوليسترول الضار (LDL) ورفع الكوليسترول الجيد (HDL). كما أنها تحتوي على مركبات تسمى بيتا جلوكان، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات تساعد أيضًا على خفض الكوليسترول.

تقليل الالتهاب

التلبينة غنية بمضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة الضارة. كما أنها تحتوي على مركبات تسمى بيتا جلوكان، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات.

تعزيز الشعور بالشبع

التلبينة غنية بالألياف الغذائية، والتي تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول. كما أنها تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة، والتي تبطئ عملية الهضم.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان

التلبينة غنية بمضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة الضارة. كما أنها تحتوي على مركبات تسمى البوليفينول، والتي لها خصائص مضادة للسرطان.

فوائد التلبينة

طريقة تحضير التلبينة

لتحضير التلبينة، إليك ما ستحتاجه:

كوب من الشعير

2 كوب من الماء

1 ملعقة كبيرة من العسل (اختياري)

اغسل الشعير جيدًا.

أضف الشعير والماء إلى قدر كبير.

سخن القدر على نار عالية حتى يغلي.

خفف الحرارة واترك القدر يغلي لمدة 30 دقيقة أو حتى يصبح الشعير طريًا.

صفي التلبينة واتركها تبرد قليلًا.

أضف العسل حسب الرغبة.

نصائح لطعم مميز

يمكنك إضافة التوابل المفضلة لديك إلى التلبينة، مثل القرفة أو الهيل أو الزنجبيل.

يمكنك أيضًا إضافة الحليب بدلًا من الماء للحصول على نكهة أكثر ثراءً.

يمكنك تناول التلبينة ساخنة أو باردة.