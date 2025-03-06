الخميس 06 مارس 2025
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نائب محافظ الأقصر يشهد ماراثون ظواهر الرياضي في رمضان

نائب محافظ الأقصر
نائب محافظ الأقصر يشهد ماراثون ظواهر الرياضي في رمضان

شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر فعاليات مبادرة ظواهر، حيث أقيم عصر اليوم الخميس، ماراثون رياضي على كورنيش النيل بمشاركة 700 شاب وفتاة من بينهم أطفال بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بقيادة صلاح رشوان وكيل الوزارة، تزامنًا مع سادس أيام شهر رمضان الكريم، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

ماراثون رياضي في سادس أيام رمضان على كورنيش النيل بالأقصر 


وانطلق الماراثون الرياضي من أمام معبد الأقصر على الممشي السياحي وصولا إلى قاعة المؤتمرات الدولية بالكرنك نهاية كورنيش النيل بمسافة 2 كيلو متر، أسبق ذلك وجود فريق طبي من الهيئة العامة الرعاية الصحية بالأقصر للكشف مسبقا على المشاركين لقياس مستوى الدم والسكر، وذلك لعدم وقوع أي طارئ مرضى.

وجرى توزيع بعض البروشورات التي ضمت عددا من النصائح الرياضية الصحيحة يجب ممارساتها خلال شهر رمضان الكريم، وتم توزيع بعض الكتب المتنوعة على المشاركين لتنمية مهارات القراءة والثقافة، وفي الختام حرص فريق مبادرة ظواهر الشبابية بالأقصر على توزيع البلح والماء على الصائمين المشاركين في الماراثون.


يذكر أن مبادرة ظواهر لها محورين وهما الوعي والمسئولية المجتمعية، وتهدف إلى الحد من الظواهر السلبية ولارتقاء بالفكر الشبابي ورفع الوعي المجتمعي وتعزيز السلوكيات الإيجابية كالتسامح والتعاون والانضباط من خلال برامج تعليمية وتثقيفية وتقديم برامج وقائية تستهدف الفئات الأكثر عرضة للظواهر السلبية مثل الشباب والأطفال وبناء جيل واعى يساهم فى بناء المجتمع وتطويره، بمشاركة العديد من الجهات لدعم المبادرة مثل جامعتي الأقصر وطيبة التكنولوجية، والأزهر الشريف والكنيسة المصرية ومديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم والمجلس القومي للمرأة ومكتبة مصر العامة وقصور الثقافة.

 

 

 

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