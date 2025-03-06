نائب محافظ الأقصر يحضر احتفالية الأزهر باليوم السنوي

شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر الاحتفال الذى نظمته منطقة الأقصر الأزهرية بمناسبة اليوم السنوي للأزهر الشريف والذى عقد بقاعة مؤتمرات منطقة الأقصر الأزهرية بالعوامية.

منطقة الأقصر الأزهرية تحتفل باليوم السنوي



ويشار إلى أنه الاحتفال يوافق سنويا يوم 7 من شهر رمضان المبارك، وذكرى مرور 1085 عامًا هجريًّا على افتتاح الجامع الأزهر الشريف، والذي وافق يوم الجمعة 7 رمضان عام 361 هـ، الموافق 21 يونيو عام 972 م.



وشهد الحفل عدة فقرات منها كلمة مسجلة لفضيلة الإمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر وفيلم وثائقى عن الأزهر الشريف، وكلمات حول دور المناهج الأزهرية فى بناء الإنسان ونشر القيم الإنسانية، وحديث حول جهود علماء الأزهر فى نشر مبادئ الأخوة الإنسانية، ودور لجان المصالحات وفض المنازعات ووحدات لم الشمل فى نشر السلام المجتمعى، ودور المرأة فى المحافظة على الأسرة ضد التحديات المعاصرة، وبيت العائلة ودوره فى المحافظة والتعاون بين الأزهر والكنيسة، والتعاون المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وجهود الأزهر الشريف فى دعم مبادئ الأخوة الإنسانية حول العالم من خلال بعثاته، ودور أروقة الأزهر فى نشر العلوم الشرعية والعربية وتحفيظ القرآن وتعليم أحكامه عبر التاريخ، كما تخللت الكلمات فقرات إنشادية وعرض مواهب أطفال الأزهر.



وفى كلمته عبر نائب محافظ الأقصر عن فخره واعتزاره كونه خريج مؤسسة الأزهر العريقة، كما نقل تحيات محافظ الأقصر والذى حالت ظروف سفره دون المشاركة في الاحتفال، وقال أن الدور الحقيقى لتنمية المجتمعات وبناء الإنسان يكمن في الوعى الحقيقى، لأن الوعى يواجه مشكلتين أما وعى زائف أو لا وعى من الأساس، وهنا تكمن أهمية مؤسسة الأزهر الجامع والجامعة بعلمائه الأفاضل كونهم الأقدر على نشر الوعي الحقيقى وهذا هو أثمن دور، للأزهر فى العلم والتوعية ونشر السلام وخلق حالة حقيقية من الوعى مع الكنيسة.

وأضاف أن الوعى هو عملية مستمرة لبناء الإنسان وفى ختام كلمته بعث خالص تحياته لفضيلة الإمام الأكبر أبن محافظة الأقصر.

حضر الاحتفالية عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأقصر ونواب برلمانيون ورجال دين مسيحيي ووكلاء الوزارات المختلفة وممثلى الأحزاب والمجتمع المدني.

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