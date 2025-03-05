الأربعاء 05 مارس 2025
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محافظات

تسليم 10 قطع أراض بالمنطقة الصناعية بالأقصر لإقامة مصانع رخام وجرانيت وكارتون

تسليم عدد 10 قطع
تسليم عدد 10 قطع أراض مخصصة للمستثمرين

قامت اللجنة المشكلة بالقرار 246 لسنة 2024 الخاصة بتسليم قطع  الأراضي المخصصة بالمنطقة الصناعية بالبغدادي برئاسة الدكتور عبد الخالق حسين رئيس مركز ومدينة البياضية، بتسليم عدد 10 قطع أراض مخصصة للمستثمرين بالمنطقة الصناعية بالبغدادي، وذلك لإقامة مصانع رخام وجرانيت وكارتون متعدد الاستخدام.

المنطقة الصناعية في البغدادي 

يشار إلى أن لجنة الاستثمار تضم فى عضويتها مصطفى عبدالحليم مدير المنطقة الصناعية بالبغدادي، وكارم أحمد عضو الشئون القانونية، وأحمد عبد الحى عضو الشئون المالية والإدارية، وعمرو أحمد عضو الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأحمد محمود عضو الهيئة العامة للاستثمار، وماجد جميل عضو إدارة الشبكات والمرافق.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لدعم الإستثمار وتشجيع فرص جذب المستثمرين، وتهيئة مناخ استثماري وتطوير المناطق الصناعية، وبناء على توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

 

 

 

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