محافظ الأقصر يتابع ملف تقنين أراضي أملاك الدولة

شهد المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، للوقوف على ما تم اتخاذه من إجراءات لسرعة إنجاز العمل في الملفات الخاصة بمنظومة التقنين.

منظومة التقنين والتصالح في الأقصر

حضر الاجتماع الدكتور هشام أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندسة هناء العربي، مدير المكتب الفني للمحافظ والمشرف على منظومة التقنين، ورؤساء المدن ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية والقرى بالمحافظة، ومسئولي الشئون المالية والإدارية والشئون القانونية والأملاك والمساحة والإيرادات والتحصيل ونظم المعلومات الجغرافية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، اطلع محافظ الأقصر، على الموقف الحالي لمنظومة التقنين وسير عمل اللجان وما تم إنجازه من أعمال في الطلبات والعقود وبحث مع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومسئولي منظومة أملاك الدولة سير عمل اللجان المختصة، كما ناقش معهم ما تم إنجازه من طلبات تقنين أوضاع الأراضي، وما تم فحصه ومعاينته من الطلبات المقدمة من المواطنين.

وشدد المحافظ، على ضرورة تسريع وتيرة العمل في هذا الملف، مع إزالة العقبات التي تواجه الجهات التنفيذية بالمحافظة، لضمان إنهاء جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت، مؤكدًا على ضرورة المتابعة المستمرة من قبل مسؤولي المنظومة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن، لتشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التقنين والاستفادة من التيسيرات التي وفرتها الدولة منوهًا إلى أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد الرسوم المستحقة، مع إزالة التعديات القائمة على أراضي أملاك الدولة لضمان فرض سيادة القانون والاسترداد وعمل الكارت الذهبى.

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