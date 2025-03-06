سائحون يدخلون البهجة على قلوب مرضى أورام الأقصر (صور)

استقبل مستشفى أورام الأقصر لعلاج الأورام بالمجان، سياحا أجانب من رومانيا جاءوا خصيصا من الغردقة وباقى مدن البحر الأحمر لتدشين حملة تعريفية عن المستشفى، على منصات التواصل الإجتماعي الخاصة بهم، والتى تهدف لدعم مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج المجاني في المستشفى.

مستشفى أورام الأقصر لعلاج السرطان

قام الوفد الرومانى، بزيارة الأقسام المختلفة للمستشفى، خاصة الصيدلية الإكلينيكية، ومعامل الباثولوجى، وحجرات الأطفال مرضى السرطان، وتعرفوا على أحدث التكنولوجيا التى يعتمد عليها المستشفى فى تقديم أفضل رعاية طبية للأطفال بدقة نتيجة الاعتماد على التكنولوجيا فى كل الإجراءات الخاصة بعلاج أطفالنا فى أورام الأقصر.

كما شملت الزيارة مستشفى شفاء الأطفال وشاركوا فى الاحتفال مع الأطفال الأبطال بالمستشفى، ثم قاموا بتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال المرضى والتقاط الصور التذكارية، لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لعمل حملة دعم ومساندة لهم، في مختلف البلدان الأوربية، وحث أصدقائهم على زيارة المستشفى ودعم المرضى للتخفيف عنهم في رحلتهم العلاجية.

ومن جانبه، وجه محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي للمستشفى، الشكر للوفد الرومانى، الذى جاء خصيصا لزيارة المستشفى، لتدشين حملة تعريفية عن مستشفى أورام الأقصر، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لجذب مزيد من السياح لتقديم الدعم المعنوي للأطفال مرضى السرطان، وهو ما يؤكد على أهمية ما تقوم به المستشفى من تطوير مستمر ومواكبة أحدث النظم العالمية، وتوفير كافة الأجهزة القياسية المتقدمة والإمكانيات اللازمة التى تزيد من نسب الشفاء للأطفال والمرضى في الصعيد.

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