الأربعاء 05 مارس 2025
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دين ودنيا

شاب يسأل: الفلك علم أم تنجيم؟ وعلي جمعة يرد: اسأل جوجل

الدكتور علي جمعة،
الدكتور علي جمعة، فيتو

توجه شاب بسؤال إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أثناء حديثه عن التنبؤ بما سيحدث في المستقبل، قائلا: فيه ناس بتقول إن الفلك علم ومش تنجيم؟

فأجاب الدكتور علي جمعة: "فيه فرق بين "الاسترونمي" Astronomy، أي علم الفلك، اللي بنشوف من خلاله النجوم والأبعاد بينها، وكيفية الصعود إلى الفضاء، وبين "الاسترولوجي" Astrology، أي علم التنجيم، يعني نقول البرج ده صفاته كذا، وكذا.. وده بيعملوه على 3 أقسام.. ادخل على "جوجل" واعرف الأقسام، والفروق بينها.. لكن في النهاية فيه فرق بين الفلك بتاع الدكتور فاروق الباز، وعلوم "ناسا"، وحرب النجوم اللي كانوا عايزين يعملوه، وبين الصفات حسب شهور الولادة، وحظك اليوم.. الفلك علم، ومقرر في كلية الهندسة بكل الجامعات".

 Forecasting

وأوضح  علي جمعة أن Forecasting تعني التنبؤ بما سوف يحدث فيما بعد، مثلا، بالأرصاد الجوية، ودرجة الحرارة، وما يسميه الناس بـ "الأبراج" طبقا للمواليد، ونرى هذا أيضا في قضايا "التاروت" والفنجان، وأمثال هذه المداخل التي تحاول أن تستنبئ الغيب، والغيب قد يكون قد مضى، وحدث في مكان آخر، فهو غيب بالنسبة لي، وقد يكون في المستقبل، ويسأل الناس عن مدى توافق هذا مع القواعد الدينية والأوامر الربانية والنبوية.. هل جائز، أم هو دجل أم أن له حقيقة من الواقع؟

وأضاف: "الفوركاستنج" كلمة يستعملونها في التنبؤات القادمة، خاصة إذا كانت مبنية على تجربة مضطردة أو إحصاءات سابقة، يعني معروف أن شهر يناير برد، ويوليو حر.. لما حد يقول إن شهر يوليو اللي جاي حر.. هل هذا هو نوع من أنواع التنبؤ أو ضرب الغيب، أو تألي على الله تعالى.. ولهذا كل سنة بيحصل، وهو ليس ضربا من الغيب.. يقول الإمام القرطبي: مش ضرب من الغيب.. لما ألاحظ أن السحابة سوداء ومحملة بالماء أعرف فورا أنها ستمطر.. بالتكرار، والتجربة.. لو استعملت معلوماتي السابقة فأنا في حدود الحاصل والواقع.

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وأكد: "فيه "باك كاستنج" prediction، أيضا، يعني لما نحسب: 2، 4،6، 8، 10.. كمل: 12.. ولو قلنا: 12، 10.. هاننقص 2.. ده "باك كاستنج"، يعني اللي حصل بالتجربة عن طريق الإحصاءات.. يعني كل الناس عارفاها، وأنا ممكن أستنبطها".

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الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء الفلك تنجيم الاسترونمي Astronomy الاسترولوجي Astrology جوجل ناسا

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