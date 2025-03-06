ضبط سيارة محملة بـ 370 ألف قطعة ألعاب نارية قبل طرحها بأسواق الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على محال بيع الألعاب النارية ومسدسات الخرز، شارك فيها كل جهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين، بهدف منع تداول سلع محرم بيعها وتسبب خطورة على أمن وسلامة المستهلك.

نتائج الحملة على محال بيع الألعاب النارية

وقال سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الحملة تمكنت من ضبط 370 ألف صاروخ وشمروخ صغير محمل على سيارة ربع نقل بغرض الاتجار بها، وتم التحفظ علي المضبوطات والسيارة وتحرير المحضر اللازم، تمهيدا لإحالته الي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

استمرار الحملات علي محال وورش تصنيع وبيع الألعاب النارية

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملات على محال بيع الألعاب النارية، وورش تصنيعها مستمر طوال أيام شهر رمضان الكريم بشكل يومي، وايام الاحتفال بالاعياد علي مدار السنة، للحد من استخدام العاب مخرمة قانونا لخطورتها على أمن وسلامة المواطنين.

وأضاف أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود لمواجهة جشع التجار والسيطرة على ما يتم تداوله للاستهلاك.

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