مركز القياس والتقويم بجامعة الفيوم يضع أسس الامتحانات خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم: إن مركز القياس والتقويم والوحدات التابعة له بالجامعة، عقد اجتماعا اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور شريف العطار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بقاعة المجالس بالمكتبة المركزية.

الهدف من اجتماع مركز القياس والتقويم

فيما قال نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب: إن الاجتماع بهدف إلى الوقوف على آلية العمل بالمركز والمعوقات التي تواجه عمل المركز ومناقشتها والعمل علي حلها، وتسعى إدارة الجامعة لتفعيل دور المركز بشكل أكبر، ومتابعة أعمال الامتحانات بشكل أدق، لأن عملية قياس وتقييم الامتحانات مطلب رئيسي في الحصول على الاعتماد والجودة للكليات والبرامج التعليمية، والعمل على ربط الامتحانات بالمهارات المطلوبة في سوق العمل من خلال استخدام وسائل تقييم حديثة تعتمد على منظومة متكاملة لبنوك الأسئلة لكل كليات الجامعة.

نظام العمل داخل المركز الفترة السابقة

وعرض أحمد عبد اللطيف مدير المركز، نظام سير العمل خلال الفترة الماضية وأبرز المقترحات لتطوير عمل المركز خلال الفترة المقبلة وتعديل بعض بنود لائحة المركز، وتنظيم عدد من ورش العمل داخل الكليات لنشر التوعية بنظام القياس والتقويم وكيفية وضع أسئلة الامتحانات لقياس مدى استفادة الطلاب وجاهزيتهم لسوق العمل.

كما ناقش نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول والوقوف على أبرز المشكلات التي ظهرت لتجنبها خلال الفصل الدراسي الثاني.

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