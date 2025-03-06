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تحرير 71 مخالفة تموينية في حملة على أسواق الفيوم

جانب من المضبوطات،
جانب من المضبوطات، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على أسواق القري والمدن، شارك فيها كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين، بهدف السيطرة على مايطرح للمستهلك، وحتي لا يتم تداول سلع فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

نتائج الحملة على الأسواق والمحال التجارية

وقال سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن الحملة تمكنت من  تحرير 71 مخالفة تموينية، منها 27 مخالفة في مخال المخابز ومحطات الوقود، و44 مخالفة تموينية في مجال الاسواق والمحال التجارية وأحيلت جميع المهالفات إلى الجهات الأمنية لإحالتها إلى النيابات المختصة.

سلع تحفظت عليها الحملة

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحملة تمكنت من التحفظ على  350 كيلو جرام  دقيق بلدى معبأ في 7 شكائر دقيق بلدى زنة الواحدة 50 كيلو حرام محملة علي تروسيكل، وتم التحفظ على الدقيق المضبوط والتروسيكل وتحرر المحضر اللازم وأحيل الي النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية بتكثيف الرقابة على الاأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود لمواجهة جشع التجار والسيطرة على ما يتم تداوله للاستهلاك.

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