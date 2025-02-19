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فريق جامعة الفيوم يقدم عرض "الهروب" على مسرح الجامعة

عرض الهروب بجامعة
عرض الهروب بجامعة الفيوم، فيتو

قالت لمياء كساب مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الفيوم، إن فريق المسرح بالجامعة، قدم مساء اليوم الأربعاء العرض المسرحي "الهروب"، على مسرح الجامعة، والعرض من تأليف تامر عبد الحميد وإخراج أحمد السلاموني، وبطولة جماعية لفريق المسرح بجامعة الفيوم، والديكور والاستعراضات والملابس من تصميم طلاب الجامعة.

اجتماع مركز القياس والتقويم

من ناحية أخرى، قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم: إن مركز القياس والتقويم والوحدات التابعة له بالجامعة، عقد اجتماعا اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور شريف العطار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بقاعة المجالس بالمكتبة المركزية.

الهدف من اجتماع مركز القياس والتقويم

فيما قال نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب: إن الاجتماع بهدف إلى الوقوف على آلية العمل بالمركز والمعوقات التي تواجه عمل المركز ومناقشتها والعمل على حلها، وتسعى إدارة الجامعة لتفعيل دور المركز بشكل أكبر، ومتابعة أعمال الامتحانات بشكل أدق، لأن عملية قياس وتقييم الامتحانات مطلب رئيسي في الحصول على الاعتماد والجودة للكليات والبرامج التعليمية، والعمل على ربط الامتحانات بالمهارات المطلوبة في سوق العمل من خلال استخدام وسائل تقييم حديثة تعتمد على منظومة متكاملة لبنوك الأسئلة لكل كليات الجامعة.

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وعرض أحمد عبد اللطيف مدير المركز،  نظام سير العمل  خلال الفترة الماضية وأبرز المقترحات لتطوير عمل المركز خلال الفترة المقبلة وتعديل بعض بنود لائحة المركز، وتنظيم عدد من ورش العمل داخل الكليات لنشر التوعية بنظام القياس والتقويم وكيفية وضع أسئلة الامتحانات لقياس مدى استفادة الطلاب وجاهزيتهم لسوق العمل.

 

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