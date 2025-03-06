علي جمعة: غناء أم كلثوم لشعر شوقي مباح.. وفيثاغورث أثبت وجود الله بالرياضيات

تطرق الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، إلى قضية الفنون مثل الغناء والموسيقى والتمثيل.



وقال الدكتور علي جمعة: مسألة كثر الكلام حولها، ويسأل عنها كثير من الشباب لما حدث فيها من الاختلاف.. وهي الغناء والموسيقى والتمثيل، ونحوها من الأمور الشائعة التي أصبحت منتشرة بين الناس، بل، في بعض الأحيان، وشاغلة لحياة الناس، وثقافاتهم.

فيثاغورث اكتشف "دو رى مى فاصو لا سي"

وأضاف جمعة: تكلم العلماء منذ أكثر من 100 سنة، حول هذه المسائل.. أما الغناء والموسيقى فموجودة من أيام القدماء.. كان عند الفراعنة آلات موسيقية، وكان عند اليونان.. واستطاع فيثاغورث من علم الرياضيات أن يكتشف المعادلات وراء النغم.. ويرى أنها معادلات ضابطة ومحكومة مثل الرياضيات.. وأن هناك طرب يحدث للإنسان إذا ما استمع إلى هذه النسب التي تعطي نوعا من أنواع التناسق في نفس الإنسان، فينجذب إليها.. مثل النسب التأليفية.. هذا التناسق في مبناه فيما اكتشفه الخليل بن أحمد، بعد ذلك فيما يسمى بالشعر الغنائي.. الشعر أسموه العمودي أو الغنائي.. شعر العرب في داخله موسيقى مثل التي اكتشفها فيثاغورث.. وأنشأ منها السلم الموسيقي "دو رى مى فاصو لا سي".. فيه علاقة غريبة بين هذا التتالي والرتم اكتشفها فيثاغورث، وفيثاغورث من الإلهيين، الذين يثبتون وجود الإله، ويقول: لا يمكن أن يكون العالم بهذه الكيفية والخلق بلا إله.. هذا إله عليم حكيم قوي مريد.. كل هذا أخذه من الرياضيات.. قال: كيف أفكر في ذهني في المعادلات والتناسق ثم أجده في الخارج.. أنا لم أنشئه في الخارج فما الذي جعل عقلي يصل إلى حقيقة أن مساحة المربع على الوتر تساوي مساحة الضلعين الآخرين؟ ما هذا؟ فانبهر وأصبح هناك طائفة تسمى "طائفة الفيثاغورثيين".. كلهم يؤمنون بالله من خلال الرياضيات.

تأمل في خلق الله

وتابع د. علي جمعة: إذن المسألة أكبر من أن نستمع أو لا نستمع إلى أغانٍ.. المسألة فيها تأمل في خلق الله، وفي الرياضة الموجودة خلف هذا النغم.. الطفل الصغير، سنه سنة، يستمع إلى مقطوعة موسيقية معينة أو طريقة معينة في الأداء في النغم، فتجده يحرك جسده وكأنه يستجيب لهذا المسموع.. هذا لا يعرف الحلال والحرام، ويجوز، ولا يجوز، ولكنه مسألة فطر عليها الإنسان أن هناك استجابة إذا كان النغم متناسقا مكونا لشيء يصل إلى حد الجمال، كما أن هذا التناسق الظاهري يصل إلى حد الجمال.. نقول هذا الأثاث.. هذا الديكور.. هذا الإنسان جميل



ما معنى الجمال؟ الاتساق والمواءمة.. نقول هذا الشيء متسق.. فالمسألة ليست فقهية وحسب، بل هي فقهية وفكرية وفلسفية وواقعية.. ينبغي أن نبحث المسائل بعمق.

حلاله حلال، وحرامه حرام

واستطرد عضو هيئة كبار العلماء بألزهر الشريف: أحيانا يقولون الغناء حلاله حلال، وحرامه حرام.. ما معنى هذا؟ هناك فرق بين أن نقول: "وُلِدَ الهُدى فالكائناتُ ضياءُ.. وفم الزمان تبسم وثناءُ".. وتغنيها الست أم كلثوم، وده شعر أحمد شوقي بك، وبين أن نقول: "قدرٌ أحمق الخطى"، (قصيدة من شعر كامل الشناوي، وغناها عبد الحليم حافظ، من تلحين محمد عبد الوهاب، في فيلم "معبودة الجماهير")، فالقدر من عند الله، والكلام ده ما ينفعش.. والشاعر اللي قاله في حين غفلة.. مرة واحد ألف قصيدة: "ما شئت لا ما شاءت الأقدارُ.. فاحكمْ فأنت الواحد القهارُ".. بيمدح فيها حاكم.. يخرب بيتك!! يعني يعمل اللي هو عايزه خارج سلطان الله؟!! لما حد يغني هذا أقول له أنا رافض.. ولما يغني التاني أقول له موافق، ده غنا حلو، فالمسألة جاءت على هذا الوضع.

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