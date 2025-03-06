أعراض وطرق علاج الصفراء عند الأطفال

تُعد الصفراء أو اليرقان حالة شائعة تصيب حديثي الولادة، وتتميز باصفرار الجلد وبياض العينين. ورغم شيوعها، فإن فهم أسبابها وأعراضها وطرق علاجها بشكل دقيق يُمكن الآباء من التعامل معها بكفاءة.

أسباب الصفراء عند الأطفال

الصفراء الفسيولوجية

تحدث نتيجة لعدم نضوج كبد الطفل بشكل كامل، مما يعيق قدرته على معالجة البيليروبين بكفاءة، وفقًا لموقع “Cleveland clinic” الطبي.

تزداد مستويات البيليروبين في الأيام الأولى بعد الولادة، ثم تبدأ في التناقص تدريجيًا.

عدم توافق فصيلة الدم (اليرقان الانحلالي)

ينتج عن اختلاف فصيلة دم الأم عن فصيلة دم الطفل، مما يؤدي إلى إنتاج أجسام مضادة تهاجم خلايا الدم الحمراء للطفل.

أكثر شيوعًا في حالات عدم توافق عامل ريسوس (Rh) أو فصيلة الدم ABO.

الرضاعة الطبيعية

"يرقان الرضاعة الطبيعية" يحدث في الأسبوع الأول بسبب عدم حصول الطفل على كمية كافية من الحليب.

"يرقان حليب الثدي" يحدث بعد الأسبوع الأول بسبب مواد معينة في حليب الأم تؤثر على معالجة الكبد للبيليروبين.

أسباب أخرى لليرقان عند الأطفال

التهابات الكبد أو القنوات الصفراوية.

اضطرابات وراثية مثل متلازمة غلبرت.

نقص انزيم G6PD.

أعراض الصفراء عند الرضع

تدرج الاصفرار

يبدأ في الوجه، ثم ينتشر إلى الصدر والبطن، وأخيرًا إلى الساقين وبياض العينين.

يمكن التحقق بالضغط برفق على جلد الطفل، فإذا ظهر لون أصفر، فهذا يشير إلى وجود الصفراء.

أعراض أخرى

نعاس الطفل أو صعوبة إيقاظه.

رفض الرضاعة أو الرضاعة الضعيفة.

في الحالات الشديدة، بكاء شديد أو تشنجات.

علاج الصفراء عند الأطفال

العلاج الضوئي (الفوتوثيرابي)

يستخدم ضوءًا أزرقًا خاصًا يحول البيليروبين إلى شكل يمكن للجسم التخلص منه.

يتم وضع الطفل تحت الضوء مع تغطية عينيه لحمايتها.

قد يستغرق العلاج ساعات أو أيام، حسب شدة الحالة.

تغيير الدم

يستخدم في الحالات الشديدة التي لا تستجيب للعلاج الضوئي.

يتم استبدال دم الطفل بدم متبرع به لخفض مستويات البيليروبين بسرعة

الغلوبولين المناعي (IVIG)

يستخدم في حالات عدم توافق فصيلة الدم لتقليل تكسير خلايا الدم الحمراء.

علاجات أخرى

في حالات الصفراء الناتجة عن أمراض الكبد، يتم علاج المرض الأساسي.

قد تستخدم أدوية لتحسين وظائف الكبد.

من المهم عدم محاولة علاج الصفراء في المنزل دون استشارة الطبيب، والمتابعة الدقيقة لمستويات البيليروبين ضرورية لتحديد مدى فعالية العلاج.

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