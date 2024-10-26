تحدث في حالات الولادة المبكرة، الصفراء لدى الرضع وأعراضها المختلفة

الصفراء عند الرضع هي حالة تظهر فيها بشرة الطفل والجزء الأبيض من عينه باللون الأصفر، واليرقان حالة شائعة عند الرضع، حيث تصيب أكثر من 50% من جميع الأطفال حديثي الولادة.

الصفراء شائعة بشكل خاص عند الذكور أكثر من الإناث، وعادة ما يظهر خلال الأسبوع الأول من حياة الطفل.

في الطفل السليم المولود بعد اكتمال نموه، نادرًا ما تكون الصفراء عند الرضع سببًا للقلق؛ فهو يميل إلى الاختفاء من تلقاء نفسه، ومع ذلك، إذا كان العلاج ضروريًا، يميل الرضع إلى الاستجابة للعلاج غير الجراحي، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

أسباب الصفراء عند الرضع

تحدث الصفراء عند الرضع بسبب زيادة البيليروبين، والبيليروبين هو نفايات، ينتج عند تكسير خلايا الدم الحمراء، ويتم تكسيره عادة في الكبد وإزالته من الجسم في البراز.

قبل ولادة الطفل، يكون لديه شكل مختلف من الهيموجلوبين، وبمجرد ولادته، يقوم بتكسير الهيموجلوبين القديم بسرعة كبيرة، ويؤدي هذا إلى إنتاج مستويات أعلى من المعدل الطبيعي من البيليروبين الذي يجب ترشيحه من مجرى الدم بواسطة الكبد وإرساله إلى الأمعاء للإخراج.

ومع ذلك، لا يستطيع الكبد غير المكتمل النمو ترشيح البيليروبين بنفس سرعة إنتاجه، مما يؤدي إلى فرط بيليروبين الدم (زيادة البيليروبين).

اليرقان عند الرضع مع الرضاعة الطبيعية شائع، ويحدث عند الأطفال حديثي الولادة الذين يرضعون رضاعة طبيعية في شكلين منفصلين:

يرقان الرضاعة الطبيعية - يحدث في الأسبوع الأول من الحياة، إذا لم يرضع الطفل جيدًا، أو إذا كان حليب الأم بطيئًا في النزول.

يرقان حليب الثدي - يحدث هذا بسبب كيفية تدخل المواد الموجودة في حليب الثدي في عملية تحلل البيليروبين، ويحدث بعد 7 أيام من الحياة، ويبلغ ذروته في 2-3 أسابيع، وترتبط بعض حالات اليرقان الشديد عند الرضع باضطراب كامن؛ وتشمل هذه:

أمراض الكبد

فقر الدم المنجلي

نزيف تحت فروة الرأس (ورم دموي في الرأس) - ناتج عن ولادة صعبة

تسمم الدم - عدوى في الدم

شذوذ في خلايا الدم الحمراء لدى الطفل

انسداد القناة الصفراوية أو الأمعاء

عدم توافق فصيلة الدم لدى الأم والطفل مع عامل الريسوس أو عدم توافق فصائل الدم ABO - عندما يكون لدى الأم والطفل فصائل دم مختلفة، تهاجم الأجسام المضادة للأم خلايا الدم الحمراء لدى الطفل.

أعداد أكبر من خلايا الدم الحمراء - أكثر شيوعًا عند الأطفال الأصغر حجمًا والتوائم

نقص الإنزيمات

العدوى البكتيرية أو الفيروسية

قصور الغدة الدرقية - قصور الغدة الدرقية

التهاب الكبد - التهاب الكبد

نقص الأكسجين - انخفاض مستويات الأكسجين

بعض الالتهابات - بما في ذلك الزهري والحصبة الألمانية

عوامل الخطر للإصابة بالصفراء

عوامل الخطر الشائعة ليرقان الرضع هي:

الولادة المبكرة - يعاني الأطفال من ضعف شديد في نمو الكبد وحركات أمعاء أقل، وهذا يعني أن الترشيح أبطأ والإفراز غير المتكرر للبيليروبين.

الرضاعة الطبيعية - الأطفال الذين لا يحصلون على ما يكفي من العناصر الغذائية أو السعرات الحرارية من حليب الثدي أو يصابون بالجفاف هم أكثر عرضة للإصابة باليرقان.

عدم توافق العامل الريسوس أو فصيلة الدم ABO - عندما يكون لدى الأم والطفل فصائل دم مختلفة، تمر الأجسام المضادة للأم عبر المشيمة وتهاجم خلايا الدم الحمراء للجنين، مما يتسبب في تحللها بشكل أسرع.

الكدمات أثناء الولادة - يمكن أن يؤدي هذا إلى تحلل خلايا الدم الحمراء بشكل أسرع، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات البيليروبين.

أعراض الصفراء عند الرضع

العلامة الأكثر انتشارًا لليرقان عند الرضع هي اصفرار الجلد والصلبة (بياض العينين)، ويبدأ هذا عادةً في الرأس، وينتشر إلى الصدر والمعدة والذراعين والساقين.

قد تشمل أعراض اليرقان عند الرضع أيضًا ما يلي:

النعاس

البراز الشاحب - يجب أن يكون براز الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية أصفر

مخضر، بينما يجب أن يكون لون براز الأطفال الذين يرضعون بالزجاجة أخضر مائل إلى

الخردل

ضعف المص أو الرضاعة

البول الداكن - يجب أن يكون بول المولود عديم اللون

تشمل أعراض اليرقان الشديد عند الرضع ما يلي:

اصفرار البطن أو الأطراف

النعاس

عدم القدرة على زيادة الوزن

ضعف الرضاعة

التهيج

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