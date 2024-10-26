طرق تكون حصوات المرارة، وما هي أعراضها ومضاعفاتها المختلفة؟

حصوات المرارة أو الحصوات الصفراوية هي عبارة عن قطع صلبة من الصفراء تتكون في المرارة أو القنوات الصفراوية، وهي شائعة، وخاصة عند النساء.

لا تسبب حصوات المرارة دائمًا مشاكل، ولكنها قد تسبب مشاكل إذا علقت في القناة الصفراوية وعرقلت تدفق الصفراء، وإذا تسببت حصوات المرارة في ظهور أعراض، فيحتاج المريض لإزالتها، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

أعراض حصوات المرارة

لا تسبب حصوات المرارة أعراضًا بشكل عام إلا إذا علقت وتسببت في انسداد، وأكثرها شيوعًا آلام في الجزء العلوي من البطن والغثيان، وقد تأتي وتختفي، أو قد تأتي وتبقى، قد تظهر أعراض أخرى إذا كان الانسداد شديدًا أو يستمر لفترة طويلة، مثل:

التعرق.

الحمى.

سرعة ضربات القلب.

تورم البطن.

اصفرار الجلد والعينين.

بول داكن اللون وبراز فاتح اللون.

أعراض حصوات المرارة عند السيدات

لا تختلف أعراض حصوات المرارة لدى النساء، ولكن قد يكونون أكثر عرضة للشعور بالألم المحوَّل - الألم الذي تشعر به في مكان مختلف عن المكان الذي بدأ فيه لذا، قد يكونون أكثر عرضة لتجربة ألم حصوات المرارة في الذراع أو الكتف أو الصدر أو الظهر.

السيدات هم أيضًا أكثر عرضة للألم المزمن، وقد يكونون أكثر عرضة لتجاهل الألم الذي يأتي ويذهب، مثل المغص الصفراوي.

أسباب ألم حصوات المرارة

يعني ألم حصوات المرارة أن حصوة المرارة علقت في القناة الصفراوية وتسببت في انسداد، وإذا كان الانسداد كبيرًا، فقد يشعر المريض به على الفور، وإذا كان انسدادًا جزئيًا فقط، فقد لا يلاحظ ذلك حتى تنقبض المرارة، مما يخلق المزيد من الضغط في الجسم، ويؤدي تناول الطعام إلى هذا الانقباض.

تناول وجبة دسمة أو ثقيلة أو دهنية من شأنه أن يؤدي إلى انقباض أكبر للمرارة، وذلك لأن الأمعاء الدقيقة تكتشف محتوى الدهون في الوجبة وتخبر المرارة بكمية الصفراء التي يحتاجها الجسم للمساعدة في تكسيرها، وتستجيب المرارة بالضغط على الصفراء المطلوبة إلى القنوات الصفراوية.

العلامات التحذيرية المهمة لحصوات المرارة

المغص الصفراوي هو العلامة التحذيرية الوحيدة لحصوات المرارة، ويحدث ذلك عندما تتسبب حصوة المرارة في انسداد مؤقت، ثم تتمكن من الخروج من الطريق والسماح للصفراء بالتدفق مرة أخرى، وعلى الرغم من أن الألم يختفي في النهاية، فمن المهم التعرف على هذه النوبات باعتبارها تحذير.

بمجرد أن تتسبب حصوة المرارة في انسداد في القناة الصفراوية، فمن المرجح أن تستمر في الحدوث، وقد تكون نفس الحصوة معلقة في نفس المكان الضيق وتستمر في النمو أو قد يكون لدى المريض المزيد من حصوات المرارة، حتى تتعطل حصوة المرارة وتبقى عالقة، وتكون حينها حالة طارئة.

المضاعفات المحتملة لوجود حصوات المرارة

إذا كانت حصوة المرارة تمنع تدفق الصفراء عبر النظام الصفراوي، فقد تؤثر على أي أو كل أعضاء ذلك النظام، وتعود الصفراء التي لا يمكنها التدفق إلى القنوات الصفراوية والأعضاء، مما يسبب التهابًا حادًا ويشجع على الإصابة بالعدوى البكتيرية، عندما تكون شديدة، يمكن أن تصبح هذه الحالات مهددة للحياة، وتتضمن المضاعفات:

التهاب المرارة.

التهاب البنكرياس.

التهاب القناة الصفراوية.

التهاب الكبد.

اليرقان (الصفراء في مجرى الدم).

تسمم الدم (عدوى في مجرى الدم).

كيف تتكون حصوات المرارة؟

تتكون حصوات المرارة عندما يكون هناك فائض من أحد المكونات الرئيسية في الصفراء، ويتحول المكون الزائد إلى رواسب في قاع المرارة أو القنوات الصفراوية، وتتصلب الرواسب تدريجيًا إلى حصوات، حصوات الكوليسترول هي النوع الأكثر شيوعًا، حصوات الصبغة (البيليروبين) هي الأخرى.

قد تشارك مجموعة متنوعة من العوامل في هذه العملية، بما في ذلك:

زيادة الكوليسترول، يستخرج الكبد الكوليسترول من الدم لتكوين الصفراء، وإذا كان هناك الكثير من الكوليسترول في الدم، فإن نسب الصفراء ستكون غير متوازنة، وتحتاج الصفراء إلى توازن بين الدهون والأحماض لربط جميع المكونات معًا، أي فائض سوف يسقط جانبًا.

زيادة البيليروبين، البيليروبين هو منتج ثانوي لخلايا الدم الحمراء القديمة المكسورة، وقد يكون لدي المريض زيادة في البيليروبين إذا كان يعاني من اضطراب في الدم يدمر الكثير من خلايا الدم الحمراء، أو إذا كان الكبد ضعيفًا بطريقة ما ويكافح لمعالجة حمولته الطبيعية من البيليروبين في الصفراء.

عدم كفاية الأحماض الصفراوية (أملاح الصفراء)، ويمكن أن تسبب بعض الأمراض سوء امتصاص الأحماض الصفراوية، مما يعني أن الشخص يفقد الأحماض الصفراوية في البراز، وإذا فقد الكثير منها، فلن يتبقى لدى الكبد ما يكفي لصنع الصفراء، ويؤدي نقص الأحماض الصفراوية إلى زيادة الدهون (الكوليسترول) في الصفراء.

الركود الصفراوي أو ركود المرارة، إذا لم تكن القنوات الصفراوية أو المرارة تنقل الصفراء بشكل فعال عبر القناة الصفراوية، فمن المرجح أن تشكل الصفراء رواسب، وقد تكون هذه مشكلة في العضلات.