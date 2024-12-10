مؤشر للإصابة بأمراض الكبد، أسباب وأعراض الصفراء عند البالغين

الصفراء هي حالة يتحول فيها الجلد وبياض العينين والأغشية المخاطية (مثل الجزء الداخلي من الأنف والفم) إلى اللون الأصفر، ويمكن أن تسبب العديد من الحالات الطبية اليرقان، مثل التهاب الكبد وحصوات المرارة والأورام، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

ما هي الصفراء بالبالغين؟

اليرقان أو الصفراء أو فرط بيليروبين الدم هو عندما يتحول الجلد وبياض العينين والأغشية المخاطية إلى اللون الأصفر، ويحدث اليرقان عندما يعجز الكبد عن معالجة البيليروبين (مادة صفراء تتكون عند تحلل خلايا الدم الحمراء) في الدم، ويمكن أن يحدث هذا إما بسبب تحلل خلايا الدم الحمراء بشكل مفرط أو إصابة الكبد.

كيف يتطور اليرقان:

تحلل خلايا الدم الحمراء: يتحلل الجسم بانتظام خلايا الدم الحمراء القديمة ويستبدلها بخلايا جديدة، وهذه العملية التحللية تنتج البيليروبين.

معالجة البيليروبين: عادةً، يعالج الكبد البيليروبين، مما يجعله جزءًا من الصفراء (سائل مرير بني مخضر يساعد في هضم الطعام)، ثم يطلق الكبد الصفراء في الجهاز الهضمي.

زيادة البيليروبين: يحدث اليرقان عندما لا يستطيع الكبد معالجة كل البيليروبين الذي ينتجه الجسم، أو إذا كان الكبد يعاني من مشكلة في إطلاق البيليروبين.

اللون الأصفر: عندما يكون هناك الكثير من البيليروبين في الدم، يبدأ في التسرب إلى الأنسجة المحيطة بالأوعية الدموية، ويتسبب هذا البيليروبين المتسرب في تحول البشرة وبياض العينين إلى اللون الأصفر، وهذا اللون الأصفر هو علامة شائعة على اليرقان.

أسباب إصابة البالغين بالصفراء

يمكن أن ينتج اليرقان عن مشكلة في أي من المراحل الثلاث للبيليروبين:

قبل أن يعالج الكبد البيليروبين (اليرقان قبل الكبد)، ويحدث هذا النوع من اليرقان قبل أن ينتج الجسم البيليروبين، حيث يؤدي تحلل خلايا الدم الحمراء بشكل مفرط إلى استنزاف قدرة الكبد على تصفية البيليروبين من الدم.

أثناء إنتاج البيليروبين (اليرقان الكبدي)، ويحدث هذا النوع عندما لا يستطيع الكبد إزالة ما يكفي من البيليروبين من الدم، ويمكن أن يحدث اليرقان الكبدي إذا كنت يعاني الشخص من فشل الكبد.

بعد إنتاج البيليروبين (اليرقان بعد الكبد)، ويسمى أيضًا اليرقان الانسدادي، ويحدث هذا النوع عندما يمنع الانسداد البيليروبين من التصريف في القنوات الصفراوية.

وتشمل الحالات التي تسبب اليرقان:

أسباب اليرقان قبل الكبد

تحلل ورم دموي كبير (كدمة) ثم إعادة امتصاصه مرة أخرى في مجرى الدم.

فقر الدم الانحلالي (عندما يتم تدمير خلايا الدم وإزالتها من مجرى الدم قبل انتهاء عمرها الافتراضي الطبيعي).

يسبب اليرقان الكبدي

الفيروسات، بما في ذلك التهاب الكبد أ، والتهاب الكبد المزمن ب وج، وعدوى فيروس إبشتاين بار.

التهاب الكبد الناجم عن الكحول.

اضطرابات المناعة الذاتية.

عيوب أيضية وراثية نادرة.

الأدوية، بما في ذلك البنسلين، وموانع الحمل الفموية، والكلوربرومازين (ثورازين آر)، والستيرويدات الاستروجينية أو الابتنائية، وسمية الأسيتامينوفين.

يسبب اليرقان الكبدي التالي

حصوات المرارة.

التهاب (تورم) المرارة.

سرطان المرارة.

ورم البنكرياس.

أعراض إصابة البالغين بالصفراء

قد لا يلاحظ المريض الجلد الأصفر والصلبة المرتبطين باليرقان، وقد يكتشف مقدم الرعاية الصحية الحالة عند البحث عن شيء آخر، وتعتمد خطورة الأعراض على أسبابها ومدى سرعة أو بطء تطورها.

تشمل الأعراض التي يمكن أن ترتبط باليرقان ما يلي:

أصفرار الجلد وبياض العينين.

الحمى.

القشعريرة.

ألم في البطن.

أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا.

بول داكن اللون.

براز شاحب اللون.

التعب أو الارتباك.

حكة في الجلد.

فقدان الوزن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.