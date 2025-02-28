أخطرها أمراض الكبد، أسباب وأعراض الصفراء عند البالغين

عندما تموت خلايا الدم الحمراء، تترك وراءها البيليروبين، وهو صبغة صفراء برتقالية في الدم، ويقوم الكبد بتصفية البيليروبين من مجرى الدم ليتم إزالته في البراز، وإذا كان هناك الكثير منه في النظام أو كان الكبد محملًا بشكل زائد، فإنه يسبب تراكمًا يُعرف باسم فرط بيليروبين الدم، وهذا يسبب اليرقان أو الصفراء، حيث يبدو الجلد وبياض العين أصفر.

غالبًا ما يصاب الأطفال حديثي الولادة به، ويعاني حوالي 60٪ من الصفراء، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، المعروف أيضًا باسم اليرقان، في غضون أول يومين بعد الولادة، ويمكن للبالغين أيضًا الإصابة به، على الرغم من أنه أقل شيوعًا، ويمكن أن يكون أحد أعراض مشكلة في الكبد أو الدم أو المرارة.

أعراض الصفراء

قد لا تظهر أعراض الصفراء، وقد تعتمد أي علامات على مدى سرعة تفاقم الحالة، والأعراض المعروفة هي اصفرار الجلد واليرقان في العينين (يُسمى أيضًا اليرقان الصلب)، ولكن هناك أعراض أخرى يجب الانتباه لها، بما في ذلك:

الحمى

ألم المعدة

قشعريرة

بول داكن

براز بلون القطران أو الطين

أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا

حكة في الجلد

فقدان الوزن

شعور بالانزعاج بشكل غير عادي

ارتباك

نعاس غير طبيعي

كدمات أو نزيف بسهولة

قيء دموي

مدة استمرار اليرقان عند البالغين

تعتمد مدة استمرار اليرقان على ما يسببه والعلاج الذي تحتاجه، وإذا كان الدواء هو السبب، فسوف يتلاشى الصفراء بعد التوقف عن تناوله، وإذا كان التهاب الكبد هو السبب، فيمكن تناول الأدوية لعلاج الحالة، وإذا كان هناك انسداد في القناة الصفراوية أو حصوات المرارة، فقد تكون الجراحة ضرورية.

أسباب الصفراء

الصفراء عند البالغين نادر، ولكن يمكن أن يصاب به الشخص لأسباب عدَّة، وتشمل هذه:

التهاب الكبد: يمكن أن يحدث التهاب الكبد بسبب فيروس أو اضطراب المناعة الذاتية أو تعاطي الكحول أو المخدرات أو التعرض للمواد الكيميائية، وقد يكون قصير الأمد (حاد) أو مزمن، مما يعني أنه يستمر لمدة 6 أشهر على الأقل، ويمكن أن يؤدي الالتهاب طويل الأمد إلى إتلاف الكبد، مما يسبب اليرقان.

أمراض الكبد المرتبطة بالكحول: إذا كان الشخص يشرب بكثرة لفترة طويلة من الزمن - عادة من 8 إلى 10 سنوات - فقد تتلف الكبد بشكل خطير، مرضان على وجه الخصوص، التهاب الكبد الكحولي وتليف الكبد الكحولي، يضران بالكبد.

أمراض الكبد الأخرى: يمكن أن يحدث تليف الكبد أيضًا بسبب أمراض المناعة الذاتية، والحالات الوراثية التي تنتقل في العائلة، والتهاب الكبد، ويمكن أن تسبب حالة شديدة تُعرف باسم التهاب الكبد الدهني غير الكحولي مرض الكبد الدهني غير الكحولي، ومع هذا النوع من أمراض الكبد، تتراكم الدهون في الكبد مع الالتهاب، مما يؤدي إلى إتلافه بمرور الوقت.

قنوات الصفراء المسدودة: هذه أنابيب رفيعة تحمل سائلًا يسمى الصفراء من الكبد والمرارة إلى الأمعاء الدقيقة، وإذا تم انسداد الأنابيب بسبب حصوات المرارة أو السرطان أو الالتهاب أو أمراض الكبد النادرة، فقد تصاب باليرقان.

سرطان البنكرياس: هو العاشر بين أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال والتاسع بين النساء، ويمكن أن يسد القناة الصفراوية، مما يسبب اليرقان.

بعض الأدوية: تم ربط أدوية مثل الأسيتامينوفين والبنسلين وحبوب منع الحمل والستيرويدات بأمراض الكبد.

جلطات الدم: إذا أعاد الجسم امتصاص جلطة دموية كبيرة (ورم دموي) تحت الجلد، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة مستويات البيليروبين.

فقر الدم الانحلالي: يتم أحيانًا إزالة خلايا الدم المدمرة من مجرى الدم بسرعة كبيرة، مما يزيد من مستويات البيليروبين.

علاج الصفراء

عادةً ما لا يتم علاج الصفراء عند البالغين، لكن يعالج الطبيب الحالة التي تسببه.

إذا كان يعاني من التهاب الكبد الفيروسي الحاد، فسوف يختفي اليرقان من تلقاء نفسه مع شفاء الكبد، وإذا كان انسداد القناة الصفراوية هو السبب، فقد يقترح الطبيب إجراء عملية جراحية لفتحها.

العلاج الضوئي للصفراء

يستخدم العلاج الضوئي ضوءًا أبيض أو أزرقًا فلوريًا يكسر البيليروبين حتى يمكن إطلاقه من الجسم، ويستخدم هذا العلاج للأطفال حديثي الولادة، ولكن لم يثبت أن العلاج الضوئي فعال في علاج اليرقان عند البالغين.

الوقاية من الصفراء

قد يكون لدى الشخص خطر أعلى للإصابة بالصفراء إذا كان الشخص يشرب الكحول أو يعاني من التهاب الكبد، كما أنه أكثر شيوعًا بين الأشخاص في منتصف العمر.

يمكن تقليل خطر الإصابة باليرقان من خلال تغييرات نمط الحياة مثل:

تجنب المكملات العشبية (التي يمكن أن تكون سامة للكبد)

التوقف عن التدخين.

الإقلاع عن الكحوليات.

عدم استخدام العقاقير الوريدية (الأدوية التي تدخل إلى الوريد).

عدم تناول أدوية بوصفة طبية أكثر مما هو موصوف.

الحصول على جميع اللقاحات الموصى بها قبل السفر إلى الخارج.

الحفاظ على وزن صحي.

الحفاظ على مستوى الكوليسترول في الدم ضمن نطاق صحي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.