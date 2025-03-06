محافظ الدقهلية يشيد بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة دكرنس (صور)

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، جولة تفقدية بمدينة دكرنس، حيث شملت المرور على عدد من الشوارع والميادين الرئيسية للاطمئنان على سير العمل في مختلف القطاعات الخدمية، وعلى رأسها خدمات النظافة والتموين والتعليم، وذلك في إطار حرصه على متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ الدقهلية يشيد بمستوي النظافة بدكرنس

وخلال جولته، أشاد المحافظ بالمستوى الجيد الذي لمسه في منظومة النظافة داخل المدينة، مثمنًا جهود العاملين في هذا القطاع، ووجه الشكر للمحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس ولمسئولي النظافة بالمدينة، مؤكدًا أهمية تكثيف الجهود للحفاظ على المظهر الحضاري لدكرنس واستمرار الجهود لتمتد لكافة الوحدات القروية لتحقيق رضا المواطنين.

كما وجه بضرورة الاستمرار في أعمال النظافة بشكل دوري والتخلص من أي تجمعات للقمامة حفاظًا على الصحة العامة.

جولة على مخبز بدكرنس لضمان توفير رغيف خبز جيد للمواطنين

وفي إطار اهتمامه بمتابعة جودة الخدمات التموينية، زار المحافظ أحد المخابز بالمدينة، حصته 38 شيكارة، حيث تفقد عملية إنتاج الخبز وتأكد من التزام المخبز بالمواصفات والجودة المطلوبة.وأشاد بمستوى الخبز المقدم للمواطنين،ووجه الشكر لصاحب المخبز، إبراهيم السيد محمد ابراهيم ووجه لمكافأته، مشددًا على أهمية استمرار الرقابة لضمان توفير رغيف خبز جيد للمواطنين، كما وجه الشكر لجميع العاملين بالمخبز على التزامهم بالمعايير المطلوبة.

متابعة سير العملية التعليمية بمدارس دكرنس

وخلال جولته، قام المحافظ بزيارة إحدى المدارس الابتدائية "مدرسة المرسي سيف الدين الابتدائية" في دكرنس لمتابعة سير العملية التعليمية، حيث تفقد الفصول الدراسية وأشاد بمستوى النظافة والانضباط داخل المدرسة، ووجه الشكر للإدارة التعليمية وللعاملين على جهودهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

الاستمرار في متابعة الخدمات ميدانيًا والاستماع لشكاوى المواطنين

وخلال الزيارة، أجرى المحافظ حوارًا وديًا مع بعض التلاميذ، وطرح عليهم أسئلة حول تاريخ محافظة الدقهلية، حيث أعرب عن سعادته بإجابة أحد الطلاب إجابة نموذجية، ووجه الشكر لإدارة المدرسة ووجه بمكافأة التلميذ تقديرًا لاجتهاده وحفظه لمعلومات عن تاريخ محافظته، مؤكدًا أن التاريخ جزء أساسي من تكوين الشخصية الوطنية.



كما تفقد المحافظ منافذ بيع السلع مؤكدا علي ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة عبر الشاشات الالكترونية بالمنافذ الي جانب جوده المعروض من السلع.

الاستمرار في متابعة الخدمات ميدانيًا والاستماع لشكاوى المواطنين

وأكد المحافظ خلال جولته لجميع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والتنفيذيين، بضرورة الاستمرار في متابعة الخدمات ميدانيًا والاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت، تحقيقًا لمبدأ الفعالية والفورية الذي يستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات.



نسعى دائمًا إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين

وأكد المحافظ في ختام جولته أن محافظة الدقهلية تسعى دائمًا إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وأن الجهود مستمرة لتحقيق التنمية الشاملة في جميع المراكز والمدن، وأن جولاته الميدانية مستمرة بجميع أنحاء المحافظة.

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