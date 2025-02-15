السبت 15 فبراير 2025
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محافظات

توزيع 119 حاوية معدنية جديدة لدعم منظومة النظافة بمراكز الدقهلية

حاويات النظافة، فيتو
حاويات النظافة، فيتو

 كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بتوزيع الدفعة الرابعة من الحاويات المعدنية الجديدة لجمع القمامة وتبلغ 119 حاوية معدنية جديدة لدعم ورفع مستوى منظومة النظافة، وتوزيعها على مراكز، السنبلاوين وطلخا وبلقاس وشربين، وتوزيعها على شوارع هذه المراكز، وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة منظومة النظافة بالحي المقترح وزيادة عدد المعدات والأدوات العاملة فيه.

دعم أعمال حملات رفع المخلفات والنظافة

 وأضاف محافظ الدقهلية أن حاويات جمع القمامة الجديدة التي دخلت الخدمة حتى اليوم بلغت 380 حاوية، وتأتي لدعم أعمال حملات رفع المخلفات والنظافة اليومية في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بقطاعي البيئة والنظافة، وأشار إلى ضرورة المتابعة اليومية لحالة النظافة العامة بشوارع المدينة والمراكز والقرى، حرصا على المظهر الجمالي للشوارع، وحفاظا على البيئة وصحة المواطنين.

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توزيع 119 حاوية معدنية جديدة لدعم ورفع مستوى منظومة النظافة بالمراكز

 ومن جهته أوضح  محمد حمص مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، أنه تم توزيع الحاويات الجديدة، مركز بلقاس 20، مركز شربين 20، مركز طلخا 29، مركز السنبلاوين 50، وفقا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على المراكز لدعم منظومة النظافة فيها.

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