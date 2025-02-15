توزيع 119 حاوية معدنية جديدة لدعم منظومة النظافة بمراكز الدقهلية

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بتوزيع الدفعة الرابعة من الحاويات المعدنية الجديدة لجمع القمامة وتبلغ 119 حاوية معدنية جديدة لدعم ورفع مستوى منظومة النظافة، وتوزيعها على مراكز، السنبلاوين وطلخا وبلقاس وشربين، وتوزيعها على شوارع هذه المراكز، وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة منظومة النظافة بالحي المقترح وزيادة عدد المعدات والأدوات العاملة فيه.

دعم أعمال حملات رفع المخلفات والنظافة

وأضاف محافظ الدقهلية أن حاويات جمع القمامة الجديدة التي دخلت الخدمة حتى اليوم بلغت 380 حاوية، وتأتي لدعم أعمال حملات رفع المخلفات والنظافة اليومية في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بقطاعي البيئة والنظافة، وأشار إلى ضرورة المتابعة اليومية لحالة النظافة العامة بشوارع المدينة والمراكز والقرى، حرصا على المظهر الجمالي للشوارع، وحفاظا على البيئة وصحة المواطنين.

توزيع 119 حاوية معدنية جديدة لدعم ورفع مستوى منظومة النظافة بالمراكز

ومن جهته أوضح محمد حمص مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، أنه تم توزيع الحاويات الجديدة، مركز بلقاس 20، مركز شربين 20، مركز طلخا 29، مركز السنبلاوين 50، وفقا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على المراكز لدعم منظومة النظافة فيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.