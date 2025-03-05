رئيس أجا بالدقهلية في زيارة مفاجئة على المخابز

أجري المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة أجا في محافظة الدقهلية جولة تفقدية مفاجئة على عدد من المخابز البلدية، للتأكد من جودة رغيف الخبز وإنتاجه وفقًا للمواصفات والأوزان المحددة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والالتزام بالقرارات التموينية.

المخابز البلدية بنطاق مدينة أجا

وخلال ذلك تم المرور على عدد من المخابز البلدية بنطاق مدينة أجا للوقوف على مدى جاهزية المخابز لإنتاج الخبز، وذلك في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بالعمل على توصيل الدعم لمستحقيه.

استمرار الحملات التفتيشية على المخابز

وأكد "رئيس أجا" استمرار الحملات التفتيشية على المخابز بنطاق المركز، للتأكد من توافر جميع عناصر الإنتاج والأمان والسلامة والصحة المهنية، حفاظًا على حياة وصحة وسلامة المواطنين. كما شدد على ضرورة الاهتمام بنظافة المخبز والمعدات المستخدمة في تجهيز الخبز والأدوات المستخدمة في وزن الرغيف.

المرور بصفة يومية على المخابز ومستودعات الدقيق

كما أكد رئيس أجا أنه سيتم المرور بصفة يومية على المخابز ومستودعات الدقيق، وذلك للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه والعمل على رضا المواطنين وحل مشكلاتهم.

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