الخميس 06 مارس 2025
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محافظات

اليوم، انطلاق قافلة سيارات بيع اللحوم بسعر 260 جنيها بـ 3 مراكز في الدقهلية

سيارة بيع اللحوم،
سيارة بيع اللحوم، فيتو

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، انطلاق قافلة سيارات بيع اللحوم المدعومة صباح اليوم الخميس، بمراكز المطرية، والمنزلة، وميت سلسيل، وتوفيرها في أماكن إقامة المواطنين بسعر 260 جنيهًا للكيلو، تيسيرًا على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من اللحوم المدعومة، خلال شهر رمضان الكريم.

 

خطة المحافظة لتيسير حصول المواطنين على مختلف السلع الغذائية

وأوضح محافظ الدقهلية، أن هذه القوافل المدعومة تأتي في إطار خطة المحافظة لتيسير حصول المواطنين على مختلف السلع الغذائية، عن طريق إقامة معارض أهلا رمضان، ومنافذ بيع الخضروات والفاكهة، إلى جانب منافذ بيع اللحوم المتنقلة والثابتة، لتوفير مختلف السلع الغذائية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين.

سيارات اللحوم تبدأ البيع بسعر 260 جنيهًا للكيلو

من جهته قال المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، إنه بالتنسيق مع رؤساء مراكز، المطرية والمنزلة وميت سلسيل، فإن سيارات اللحوم تبدأ البيع بسعر 260 جنيهًا للكيلو، اليوم الخميس ابتداءً من الساعة 10 صباحًا، من اللحوم الطازجة والكبد واللحوم الضاني، والسيارات تتواجد، في الأماكن التالية، المطرية وسط البلد بجوار منفذ أهلا رمضان بجوار مجلس المدينة، المنزلة ميدان الأنصاري، موقف ميت سلسيل بالطريق العام.

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