محافظ الدقهلية: استفادة 4668 مواطن من القوافل الطبية المجانية خلال فبراير

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، متابعته الدائمة لأعمال القوافل الطبية والعلاجية المجانية، والتي تقام بقرى ومراكز المحافظة تباعًا وفقا للأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، لافتا إلى أنه استفاد منها خلال شهر فبراير الماضي بالكشف وتلقي العلاج بالمجان 4668 مواطن.

خطة تيسير القوافل الطبية المجانية

وأكد أنها تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية والعلاجية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن والقرى وتخفيفا عنهم.

توافر الإمكانيات لاستكمال العلاج بالمستشفيات

وأضاف محافظ الدقهلية أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج لتوافر إمكانيات معينة، لاستكمال العلاج بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، كما يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، مؤكدا استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم في أماكن إقامتهم.

حصاد القوافل الطبية والعلاجية المجانية خلال فبراير

من جهته أوضح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القوافل الطبية والعلاجية المجانية استمرت على مدار شهر فبراير الماضي واستفاد منها، بالكشف والعلاج، 914 باطنة، وأطفال 832، وجراحة 299، وأسنان 330، وجلدية 584، ورمد 443، ونسا وتنظيم أسرة 410، وعظام 466، وأنف وأذن 390، بالإضافة إلى إجراء 426 أشعة عادية وموجات صوتية، والكشف المبكر عن الضغط والسكر 847، ومعمل الدم والطفيليات 729، تم تحويل 29 إلى المستشفيات، وإصدار 7 قرارات علاج على نفقة الدولة.

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