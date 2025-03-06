الخميس 06 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية: استفادة 4668 مواطن من القوافل الطبية المجانية خلال فبراير

قوافل طبية، فيتو
قوافل طبية، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، متابعته الدائمة لأعمال القوافل الطبية والعلاجية المجانية، والتي تقام بقرى ومراكز المحافظة تباعًا وفقا للأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، لافتا إلى أنه استفاد منها خلال شهر فبراير الماضي بالكشف وتلقي العلاج بالمجان 4668 مواطن.

 خطة تيسير القوافل الطبية المجانية  

 وأكد أنها تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية والعلاجية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن والقرى وتخفيفا عنهم.

 

توافر الإمكانيات لاستكمال العلاج بالمستشفيات 

وأضاف محافظ الدقهلية أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج لتوافر إمكانيات معينة، لاستكمال العلاج بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، كما يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، مؤكدا استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم في أماكن إقامتهم.

وكيل صحة سوهاج يعتمد توزيع دفعة فنيات تمريض للعمل بالمنشآت الصحية

صحة الشرقية: إنهاء أعمال القافلة الطبية بقرملة فى بلبيس

حصاد القوافل الطبية والعلاجية المجانية خلال فبراير

من جهته أوضح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القوافل الطبية والعلاجية المجانية استمرت على مدار شهر فبراير الماضي واستفاد منها، بالكشف والعلاج، 914 باطنة، وأطفال 832، وجراحة 299، وأسنان 330، وجلدية 584، ورمد 443، ونسا وتنظيم أسرة 410، وعظام 466، وأنف وأذن 390، بالإضافة إلى إجراء 426 أشعة عادية وموجات صوتية، والكشف المبكر عن الضغط والسكر 847، ومعمل الدم والطفيليات 729، تم تحويل 29 إلى المستشفيات، وإصدار 7 قرارات علاج على نفقة الدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتياجات المواطنين الخدمة الطبية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تلبية احتياجات المواطنين خدمة المواطنين صحة الشرقية علاج على نفقة الدولة مختلف المراكز والمدن مراكز وقرى المحافظة وكيل وزارة الصحة وكيل وزارة الصحة بالدقهلية نفقة الدولة محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

حصاد المرحلة الأولى بالدوري المصري، زد ملك التعادلات ورقم خاص لسموحة والمحلة

رقم استثنائي للأهلي بعد انتهاء المرحلة الأولى للدوري المصري

تجديد حبس شخصين بتهمة عرض رشوة على مهندس بأحد أحياء القاهرة

5 عناصر رئيسية على مائدة الإفطار لتجنب الخمول وتعزيز الطاقة
ads

الأكثر قراءة

غضب في الزمالك من قرعة الدوري، تعرف على السبب

استياء من المشاهد الخارجة بمسلسل "سيد الناس"، ورواد منصات التواصل: أين الرقابة؟

سعر جرام الذهب في الصاغة اليوم الخميس، عيار 21 يصل لهذا المستوى

15 صورة ترصد المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة (شاهد)

الأعلى للإعلام: وقف برنامج "ملعب الشمس" لمدة شهر وتغريم وإنذار القناة

يستمر لعدة أيام، باحث بطب نيويورك يكشف سر الصداع المنتشر في رمضان

أزمة بسبب حكام قمة الأهلي والزمالك

"أنجب بعد 17 سنة زواج وتوفي اثنين من أبنائه"، قصة مؤثرة في حياة نقيب الأشراف

منوعات

المزيد

نجاح تجربة تاريخية لتحديد المواقع على القمر

مارفل تفاوض الفائزة بالأوسكار ميكي ماديسون للانضمام لعام الأبطال الخارقين

حريق هائل بمحطة للطاقة النووية في جنوب تايوان (فيديو)

دراسة تفجر مفاجأة عن علاقة الشمس بالنشاط الزلزالي على الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك المصرية 6 مارس (تحديث لحظى)

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الخميس 6 مارس 2025

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 6 مارس 2025

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الخميس في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

مجموعتا التتويج والهبوط بالدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، غزوة أحد من الانتصار إلى الهزيمة وقصة شائعة وفاة الرسول

هل يمكن الاعتماد على تطبيقات الأذان للصيام في رمضان؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

تفسير حلم سماع القرآن في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية