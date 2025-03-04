الثلاثاء 04 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس دكرنس بالدقهلية في جولة على معارض أهلًا رمضان لضبط الأسعار

جولة رئيس دكرنس في
جولة رئيس دكرنس في معرض اهلا رمضان، فيتو

أجرى المحاسب هاني سليمان، رئيس مركز ومدينة دكرنس، في محافظة الدقهلية، جولة استهدفت متابعة معرض "أهلًا رمضان" بجوار حديقة الطفل  بدكرنس، للتأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وضمان انضباط الأسعار وجودة المنتجات.

رئيس دكرنس يتفقد معرض اهلا رمضان لضبط الاسعار

خلال جولة رئيس دكرنس، شدد على ضرورة توفير كميات كافية من السلع، الالتزام بالأسعار المخفضة، والتأكد من راحة المواطنين خلال التسوق. كما وجه المسؤولين بمتابعة حركة البيع والتأكد من عدم وجود أي تلاعب بالأسعار أو احتكار للسلع.

 

تخفيف الأعباء الاقتصادية علي المواطنين من خلال معارض ومنافذ بيع مخفضة

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم من خلال معارض ومنافذ بيع مخفضة في مختلف مراكز ومدن الدقهلية، وبناءا علي توجيهات  اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

افتتاح معرض "أهلًا رمضان" في قرية الربيعة


وفي ذات السياق أعلن رئيس مركز ومدينة دكرنس، افتتاح معرض "أهلًا رمضان" في قرية الربيعة التابعة لرئاسة المركز. 

توفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلي 30%

ويهدف هذا المعرض إلى توفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، تصل نسبة التخفيضات فيها إلى 30%، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك.

يُذكر أن معارض "أهلًا رمضان" في مركز ومدينة دكرنس قام بتوفير  مجموعة متنوعة من السلع الأساسية والمواد الغذائية، بما في ذلك الأرز، السكر، الزيوت، الدواجن، اللحوم، الخضروات، وياميش رمضان، وذلك بأسعار مخفضة تتراوح نسبة التخفيض فيها بين 20% و30%، بهدف دعم المواطنين وتلبية احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أهلا رمضان اسعار مخفضة الاسعار المخفضة الالتزام بالاسعار الاعباء الاقتصادية السلع والمواد الغذائية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية هاني سليمان شهر رمضان المبارك محافظة الدقهلية مركز ومدينة دكرنس ياميش رمضان

مواد متعلقة

رئيس السكك الحديدية يجتمع بالعمال وطوائف التشغيل لهذا السبب

موعد غلق باب التقديم على وحدات مبادرة "بيتك في مصر"

الرعاية الصحية: أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة عالميًا و80% منها يمكن الوقاية منه

حالة الطقس اليوم، أمطار متوسطة على هذه الأماكن

ads

الأكثر قراءة

أستاذ بالقومي للبحوث يوضح ضوابط صيام مرضى السكري خلال شهر رمضان (فيديو)

خبر سار بشأن أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025

قمة فلسطين، أحمد الشرع يصل القاهرة للمشاركة بالقمة العربية الطارئة

سعر الدولار في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025

ميليشيا الدعم السريع تستهدف أكبر سدود السودان بطائرات مسيرة، وخبير يكشف حالة سد مروي

القوات البحرية تشارك في إنقاذ مركب هجرة غير شرعية بعد تعرضه للغرق

أسعار الذهب تشتعل صباح اليوم الثلاثاء، وهذا العيار يسجل 4720 جنيهًا

استقرار الحالة الصحية لنقيب الممثلين أشرف زكي

منوعات

المزيد

ديمي مور تتخطي خسارتها للأوسكار بالبطاطس المقلية

أدريان برودي يكسر الرقم القياسي لأطول خطاب قبول في تاريخ الأوسكار

ابنة إيلون ماسك تسخر من والدها بعد إعلانه أبًا للمرة الـ 14 (فيديو)

تقارير تحذر: شواحن شركة آبل تسبب التشوهات الخلقية وأضرارا بالجهاز التناسلي

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

بصور الأقمار الصناعية، تحذير لهذه المناطق من طقس اليوم والكشف عن انقلاب جوي جديد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الاثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

5 رسائل هامة من دار الإفتاء إلى الموظفين والعمال بشأن صيام رمضان (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، دروس ومعجزات بدر الكبرى

تفسير رؤية شرب ماء زمزم في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والأحزان

"زي النهارده" 53 هجرية، موت الداهية زياد بن أبيه، وُلِد مجهول النسب وتبناه معاوية

المزيد
الجريدة الرسمية