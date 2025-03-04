رئيس دكرنس بالدقهلية في جولة على معارض أهلًا رمضان لضبط الأسعار

أجرى المحاسب هاني سليمان، رئيس مركز ومدينة دكرنس، في محافظة الدقهلية، جولة استهدفت متابعة معرض "أهلًا رمضان" بجوار حديقة الطفل بدكرنس، للتأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وضمان انضباط الأسعار وجودة المنتجات.

رئيس دكرنس يتفقد معرض اهلا رمضان لضبط الاسعار

خلال جولة رئيس دكرنس، شدد على ضرورة توفير كميات كافية من السلع، الالتزام بالأسعار المخفضة، والتأكد من راحة المواطنين خلال التسوق. كما وجه المسؤولين بمتابعة حركة البيع والتأكد من عدم وجود أي تلاعب بالأسعار أو احتكار للسلع.

تخفيف الأعباء الاقتصادية علي المواطنين من خلال معارض ومنافذ بيع مخفضة

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم من خلال معارض ومنافذ بيع مخفضة في مختلف مراكز ومدن الدقهلية، وبناءا علي توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

افتتاح معرض "أهلًا رمضان" في قرية الربيعة



وفي ذات السياق أعلن رئيس مركز ومدينة دكرنس، افتتاح معرض "أهلًا رمضان" في قرية الربيعة التابعة لرئاسة المركز.

توفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلي 30%

ويهدف هذا المعرض إلى توفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، تصل نسبة التخفيضات فيها إلى 30%، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك.

يُذكر أن معارض "أهلًا رمضان" في مركز ومدينة دكرنس قام بتوفير مجموعة متنوعة من السلع الأساسية والمواد الغذائية، بما في ذلك الأرز، السكر، الزيوت، الدواجن، اللحوم، الخضروات، وياميش رمضان، وذلك بأسعار مخفضة تتراوح نسبة التخفيض فيها بين 20% و30%، بهدف دعم المواطنين وتلبية احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل.

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