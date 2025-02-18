محافظ الفيوم يوفرعلاجا على نفقة الدولة وفرص عمل في لقاء لخدمة المواطنين

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير مساعدات مالية عاجلة ومعاشات للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير فرص عمل بشركات ومصانع ومؤسسات القطاع الخاص للشباب والفتيات، ومشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية.

تداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية لبعض الأسر

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لإجراء عدد من التداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأكثر احتياجًا، والعمل على توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة للحالات الأولى بالرعاية، وبحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة"، والتنسيق لتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج من غير القادرات ـ تبعًا للشروط المنظمة لذلك، فضلًا عن توفير كرسي متحرك لسيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتنسيق بين مسئولي مديرية الصحة، ومسئولي الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لتوفير الدواء اللازم وجلسات التخاطب والعلاج الطبيعي لعدد من الحالات المرضية.

فرص عمل بالقطاع الخاص

ووجه وكيل مديرية العمل، بسرعة توفير فرص عمل للشباب بشركات ومصانع ومؤسسات القطاع الخاص، تبعًا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مشددًا على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعليًا، وتقاضيهم للأجور تبعًا للشروط والقوانين المنظمة للعمل، إضافة لتوفير التمويل اللازم لفتح مشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بهدف الانتقال بهم من مرحلة المساعدات المباشرة، إلى العمل والإنتاج المستمر والاعتماد على النفس.

علاج علي نفقة الدولة

كما وجه محافظ الفيوم، مسئولي مديرية الصحة والسكان، بسرعة إنهاء إجراءات الكشف الطبي اللازم لعدد من الحالات المرضية الأولى بالرعاية، وتوفير العلاج اللازم على نفقة الدولة لشاب يعاني من ضمور بخلايا المخ، مع توفير جلسات التخاطب، وجلسات العلاج الطبيعي اللازمة لطفل يعاني من تأخر في النمو، وتوفير الدواء وجلسات العلاج الطبيعي لطفل مصاب بالتوحد ويعاني من فرط الحركة، وبحث إمكانية توفير العلاج على نفقة الدولة لسيدة تعاني من مرض الصرع، وإجراء الكشف الطبي اللازم لطفل مصاب بضمور في العضلات.

توجيهات لرؤساء المدن

وكلف المحافظ، رؤساء مجالس المدن، ببحث ودراسة عدد من طلبات المواطنين الراغبين في ترخيص أكشاك بالقرى وعلى أطراف المدن، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا وذوي الهمم، وتيسير الإجراءات طبقًا للشروط المنظمة لذلك، والتنسيق مع مسئولي المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، لمراجعة عدد من الأكشاك والتأكد من تراخيصها وأماكنها.

ولفت محافظ الفيوم،إلي أن وضع الأكشاك لابد أن يبعد عن مداخل العمارات، كما وجه مسئولي مختلف القطاعات، بتلقي شكاوى المواطنين وبحث مطالبهم، والعمل على وضع الحلول المناسبة لهذه الشكاوى، وتلبية تلك المطالب من خلال الأطر القانونية.

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