القوافل الطبية بسوهاج تجري الكشف على 7 آلاف مواطن في يناير

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية والكشف علي مايقرب من 7 آلاف مواطن بـ 3 مراكز وهى ساقلتة، أخميم، جهينة وذلك بقري الفارسية، الرياينة الحاجر، نجوع الصوامعة شرق، الصوامعة شرق السلاموني، أبوبكر، نزلة علي من خلال 7 قوافل طبية مجانية استهدفت القري الأكثر احتياجًا لتلك الخدمات خلال هذا الشهر

الكشف على7 آلاف مواطن بسوهاج

وأضاف دويدار ان القوافل الطبية تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة _ الأطفال _ عظام _ جراحة _ الأسنان _ الجلدية _ نساء وولادة بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية بالإضافة الي صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية.

تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية بالمستشفيات الحكومية

وأضافت الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل الطبية أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج الي إجراء عمليات جراحية الي المستشفيات الحكومية وأن جميع الخدمات المقدمة بتلك القوافل مجانًا.

وتأتى هذة القوافل الطبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة والتى من أهدافها التخفيف عن كاهل المواطن الأكثر احتياجًا بالريف والمناطق العشوائية في الحضر لمثل تلك الخدمات.

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