وكيل صحة سوهاج يعتمد توزيع دفعة فنيات تمريض للعمل بالمنشآت الصحية

اعتمد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج اليوم الأربعاء توزيع الخاص بفنيات التمريض المكلفات بالقرار رقم 30 لسنه 2025 الدور الأول للعمل بالقطاع الصحي بالمحافظة ، مشيرًا الى أن عدد المكلفات 267 فنية تمريض وسيساهم بشكل كبير في دعم القطاع الصحي بالكوادر البشرية بالمحافظة.

وأوضح دويدار أنه وجه بمراعاة العدالة في التوزيع وأن يتم التوزيع وفق القواعد التي تم وضعها ووفق الإحتياج الفعلي والمصلحة العامة مع مراعاة الجوانب الانسانية.

وأضاف دويدار أن مهنة التمريض تُعتبر من أنبل المهن الإنسانية، لدورها الأساسي في رعاية المرضى وتخفيف معاناتهم.

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