محافظ الدقهلية يمنع وقوع كارثة بعد دخول سيارة بحمولة مرتفعة بشارع الجمهورية (صور)

منع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أثناء جولته التفقدية بمدينة المنصورة بعد منتصف الليل، وقوع كارثة بعد دخول سيارة بحمولة مرتفعة بشارع الجمهورية في المنصورة، وتعذر مرورها بحاجز الأمان أمام هابي لاند.

وعلى الفور، استدعى المحافظ، مدير الإدارة العامة لمرور الدقهلية، لإخلاء شارع الجمهورية من أمام ديوان عام المحافظة حتى كوبري السكة الحديد، لإنقاذ السيارة التي تجاوزت الارتفاع المسموح به.

محافظ الدقهلية يمنع وقوع كارثة

وأشرف المحافظ بنفسه على عملية إرجاع السيارة، وظل متابعًا لها حتى عودتها إلى الخلف بطول المسافة المذكورة، مطمئنًا على سلامة السائق والسيارة، وعودة حركة المرور لطبيعتها.

وأكد أن الهدف هو حماية المواطنين والحفاظ على الشارع العام، مشددًا على ضرورة وضع لوحات إرشادية توضح الارتفاعات المسموح بها في أماكن ظاهرة، حرصًا على السلامة المرورية وسلامة المواطنين، وحفاظًا على موارد الدولة.

الجولات التفقدية تهدف إلى الصالح العام وتقديم الخدمات للمواطنين

وأكد محافظ الدقهلية أن جولاته التفقدية تهدف إلى الصالح العام وتقديم الخدمات للمواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير مختلف الخدمات، وعلى الجميع الحفاظ عليها وتعظيم الاستفادة منها.

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