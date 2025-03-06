مخدرات وعقر بالشفاه، تطورات مثيرة بواقعة العثور على جثة مدير شركة بالشيخ زايد

تباشر النيابة العامة بالشيخ زايد برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد التحقيقات في واقعة العثور على جثة مدير شركة محمول شهيرة داخل فيلته بالمدينة، بعدما وُجدت آثار عقر وتشوهات في وجهه.

معاينة حادث وفاة مدير شركة محمول شهير

وكشفت المعاينة التصويرية لمسرح الحادث أن الجثة لرجل في أوائل الخمسينات من عمره بكامل ملابسه ولا توجد إصابات ظاهرية بجسده سوى آثار عقر بالشفتين ناتجة من حيوان.

كما أسفرت المعاينة عن سلامة كافة منافذ الفيلا من أبواب ونوافذ وعدم فقدان أية أموال أو متعلقات خاصة بالمتوفى، ما ينفي وجود شبهة جنائية حول الوفاة أو تعرض الفيلا للاقتحام من لصوص.

كما فجرت المعاينة مفاجأة حيث تم العثور على مواد مخدرة في الفيلا وبجوار الجثة وتوافق ذلك مع ما توصلت إليه التحريات بأن المتوفى مدمن، وعثر بالفيلا على الكلب الذي عقر الجثة.

أمرت النيابة بإيداع "كلب لولو" ملك المتوفي بإحدى دور رعاية الحيوان، ونقل الكلب إلى دار الرحمة بالحيوان لملاحظة سلوكه وبيان مدى إصابته بالسعار من عدمه بعدما التهم شفتي جثة مالكه عقب وفاته.

وأفادت التحقيقات أن المتوفى يقتني “كلب لولو” رجحت التحقيقات أن الكلب قام بعقره بعد وفاته بدليل عدم وجود دماء في آثار العقر بشفتيه ما يؤكد أن العضة حدثت بعد الوفاة وتجلط الدماء لتوقف الدورة الدموية في جسد المتوفى.

تفاصيل التحقيق في العثور على جثة مدير شركة محمول

وكشفت التحقيقات أن الجثة لمدير سابق بشركة محمول شهيرة وأنه مدمن على تعاطي المواد المخدرة ويعاني من حالة اكتئاب.

وأضافت التحقيقات أنه يقيم بمفرده داخل فيلا، بعدما انفصل عن زوجته، ويتردد عليه خادمات يوميا للتنظيف وفور دخول خادمتين للفيلا فوجئا به مسجى على الارض داخل غرفة نومه، ومصاب بجرح في الشفتين فقامتا بابلاغ النجدة.

وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية بالجيزة؛ لكشف الملابسات الكاملة حول الواقعة وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

العثور على جثة بالجيزة

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد العثور على جثة شخص داخل مسكنه في الشيخ زايد.

توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص يقيم في الفيلا، وتمت مناظرة الجثة، ومعاينة الفيلا، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام.

ويعمل فريق بحث على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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