الاستماع لأقوال أسرة مدير شركة اتصالات عثر على جثته داخل فيلته

استدعت نيابة الجيزة أسرة مدير شركة اتصالات شهيرة عثر عليه متوفيا داخل غرفته بفيلا بالشيخ زايد، لسماع أقوالهم والتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

وكشفت التحريات الأولية أن كلبه انقض عليه وأكل شفتيه، وأمرت النيابة بعرض الجثة على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافٍ عن سبب الوفاة

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد العثور على جثة شخص داخل مسكنه في الشيخ زايد.

توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص يقيم في الفيلا، وتمت مناظرة الجثة، ومعاينة الفيلا، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام.

ويعمل فريق بحث على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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