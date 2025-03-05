أخبار الرياضة اليوم، الأهلي يتخطى طلائع الجيش، بيراميدز يواصل صدارته للدوري، أول رد من أبو تريكة على منتقدي ظهوره في إعلان الاستاد.. فيفا يكشف جوائز كأس العالم للأندية

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة التى نشرتها فيتو على مدار اليوم وجاءت كالتالي:

فاز النادي الأهلي على نظيره طلائع الجيش، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، ضمن الجولة الأخيرة من الدور الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل نيتس جراديشار هدف النادي الأهلي الأول في شباك نظيره طلائع الجيش، في الدقيقة 46، ثم أضاف مروان عطية الهدف الثاني في الدقيقة 90+7 من ركلة جزاء.

خطف فريق بيراميدز فوزا صعبا من سيراميكا بهدفين مقابل هدف على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 17 من بطولة الدوري الممتاز.

بدأ اللقاء بمحاولات توغل من لاعبي سيراميكا كليوباترا داخل منطقة الجزاء والبحث عن الهدف الأول.

ومحاولة لسيراميكا كليوباترا بعد كرة طولية من خارج منطقة الجزاء ولكن الدفاع يسيطر على الكرة.

وفرصة خطيرة لسيراميكا بعد كرة عرضية من قندوسي من ضربة حرة خارج منطقة الجزاء ورأسية من بيكهام داخل المنطقة وتمر بجوار القائم.

رد محمد أبو تريكة، نجم منتخب مصر السابق، على منتقدي ظهوره في الإعلان الأخير لاستاد النادي الأهلي والذي تم الكشف عنه خلال الأيام الماضية.

وقال أبو تريكة في تصريحات خلال الاستديو التحليلي لمباريات دوري أبطال أوروبا عبر قناة "بي إن سبورتس": "الأهلي مهما تُقدم له قليل، هو الذي صنع اسمنا كلنا، أي حد يمر بجانب سور النادي، فالنادي له فضل كبير عليه، وعندما جئت إلى الأهلي في أول يوم وكنت لا أحب اللقاءات التليفزيونية، كابتن ثابت البطل قال لي (اللي بيعدي بجوار النادي بيكون معروف ومشهور)، فالنادي له فضل كبير على الجميع".

وأكمل: "المشاركة في إعلان ستاد الأهلي بدون مقابل لا يعني أنني أمن على النادي، أنا موجود حاليًا أمامكم بسبب الأهلي، موجود أمامكم حاليًا بسبب اسم مصر، (مصر والأهلي هما اللي عملوا أبو تريكة)، ولولا فضل منتخب مصر والأهلي مكنش حد هيحبني".

واختتم أبو تريكة تصريحاته: "أريد أن تكون مصر أحسن بلد، والأهلي أفضل ناد، وشكرا للأهلي ولبلدنا مصر".

ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيوزع 930 مليون يورو على الفرق المشاركة في مونديال الأندية 2025 المقام بالولايات المتحدة الأمريكية في الصيف المقبل.

ويشارك في مونديال الأندية 2025 32 فريقًا من مختلف أنحاء العالم من بينهم النادي الأهلي بطل إفريقيا، وتقام المباريات في الفترة بين 15 يونيو و13 يوليو 2025.

هذا الحدث الكبير يجمع أفضل الفرق في العالم لتحديد بطل العالم للأندية، حيث سيتم توزيع المقاعد على مختلف القارات، مع حصول أوروبا على أكبر عدد من المقاعد، البالغ 12 مقعدًا.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

حصد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، جائزة جديدة مع الريدز بعد تألقه مع الفريق خلال شهر فبراير الماضي، حيث حيث شارك في 6 مباريات ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج” ونجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة 4 آخرين.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة، وخلفه أرسنال في المركز الثاني برصيد 54 نقطة بينما يتواجد فريق نوتنجهام فورست بالمركز الثالث برصيد 48 نقطة.

وفاز محمد صلاح بجائزة أفضل هدف في ليفربول خلال شهر فبراير الماضي، بهدفه في شباك بورنموث، متفوقا على هدفي دومينيك سوبوسلاي في شباك توتنهام ومانشستر سيتي بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى هدف النجم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر ضد نيوكاسل يونايتد.

كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، أن محمد إسماعيل المدير الفني للفريق البترولي، اعتذر عن عدم الاستمرار في قيادة الفريق، بسبب تراجع النتائج، وآخرها الخسارة من الزمالك بثلاثية نظيفة، مساء أمس الثلاثاء، في الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

ومع انتهاء الدور الأول من الدوري المصري، احتل إنبي المركز الـ17 قبل الأخير برصيد 12 نقطة، ويتجه للمنافسة في مجموعة تحديد الهابطين في الدور الثاني من الدوري.

وجهت جماهير الأهلي المتواجدة في استاد القاهرة، رسالة دعم لـ إبراهيم شيكا لاعب نادي الزمالك السابق خلال مواجهة طلائع الجيش، المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الأول بالدوري المصري.

ورفعت جماهير النادي الأهلي"بانر" خلال المباراة يحمل رسالة دعم لإبراهيم شيكا والتي جاءت كالتالي: “المرض ينتهى وتبقى الآمال وتعود أقوى بعزيمة الرجال، إبراهيم شيكا، سلامتك يا بطل".

شهد اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي عقد في مدينة زيورخ في سويسرا، الإعلان عن موعد بطولتين مرموقتين من المقرر أن تستضيفهما قطر نهاية العام الجاري، حيث تشهد البلاد انطلاق كأس العرب FIFA قطر 2025 التي تبدأ في الأول ديسمبر المقبل وتختتم بالنهائي في 18 ديسمبر، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر، فيما تنطلق كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025 في الفترة من 3- 27 نوفمبر 2025.

ويشارك في كأس العرب FIFA قطر 16 منتخبًا من العالم العربي للفوز بلقب البطولة، التي تستعد قطر لاحتضانها للمرة الثانية على التوالي، بعد أن حققت استضافة مبهرة للحدث الرياضي المرموق في عام 2021.

وجهت جماهير الأهلي المتواجدة في استاد القاهرة، لمؤازرة الفريق أمام طلائع الجيش، بالجولة الأخيرة من الدور الأول بالدوري المصري، رسالة إلى محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

ورفعت الجماهير الأهلاوية "بانر" قبل انطلاق المباراة يحمل رسالة إلى محمود الخطيب تضمنت: “كنت وما زالت وستظل الأسطورة الأهلاوية.. سلامتك يا بيبو”، لدعم رئيس الأهلي بعد أزمته الصحية، بعدما طلب الابتعاد مؤقتا والحصول على راحة بسبب مرضه خلال حفل تدشين استاد الأهلي.

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