جماهير الأهلي تؤازر إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق برسالة مؤثرة (صورة)

الدوري المصري، وجهت جماهير الأهلي المتواجدة في استاد القاهرة، رسالة دعم لـ إبراهيم شيكا لاعب نادي الزمالك السابق خلال مواجهة طلائع الجيش، المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الأول بالدوري المصري.

ورفعت جماهير النادي الأهلي"بانر" خلال المباراة يحمل رسالة دعم لإبراهيم شيكا والتي جاءت كالتالي: “المرض ينتهى وتبقى الآمال وتعود أقوى بعزيمة الرجال، إبراهيم شيكا، سلامتك يا بطل".

ويعاني إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق من إصابته بـ "سرطان المستقيم"، الذي يصيب البطانة الداخلية، ويعد من الأنواع المتقدمة، والتي يمكن علاج أغلبها عند تشخيصها في المراحل المبكرة، التي ترفع من نسب الشفاء.

تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش في الدوري المصري

ويخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني – أشرف داري - مصطفى العش - كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية - حسين الشحات - إمام عاشور - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: جراديشار - وسام أبو علي.

تشكيل طلائع الجيش أمام الأهلي في الدوري المصري

بدأ طلائع الجيش مباراة الأهلي في الدوري المصري بتشكيل ضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد شعبان

خط الدفاع: أحمد متعب - خالد سطوحي - أحمد علاء - محمد فتح الله

خط الوسط: خالد عوض - علي حمدي - حامد الجابري - إسلام محارب - يسري وحيد

خط الهجوم: رجب عمران

فيما تواجد على مقاعد البدلاء كلا من: عمرو طارق - أحمد الشيخ - عماد فتحي - عماد معوض - أحمد سمير - محمد هاني - محمد بسيوني - معاذ الحناوي - فارس حاتم.

مباراة الأهلي وطلائع الجيش

ويدخل النادي الأهلي المباراة بحثًا عن تحقيق الثلاث نقاط من أجل مواصلة مزاحمة بيراميدز على صدارة بطولة الدوري الممتاز.

كما يأمل الأهلي في مواصلة سلسلة الانتصارات من بوابة الطلائع بعد الفوز في الجولة الماضية على حرس الحدود بهدف أشرف بن شرقي.

بينما يسعي فريق طلائع الجيش لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، بعدما تعثر الجولة الماضية أمام البنك بعد التعادل بنتيجة 2ـ2.

حكام مباراة الأهلي وطلائع الجيش

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش في الدوري

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز المتصدر، ويأتي طلائع الجيش في المركز العاشر برصيد 21 نقطة.

ويحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 21 نقطة، نفس رصيد زد صاحب المركز التاسع ولكن فارق الأهداف في صالح الأخير، وفي حالة فوز الفريق العسكري في مباراة اليوم سيتأهل ضمن أصحاب المراكز التسعة الأولى، كما يمكن للجيش التأهل في حالة التعادل بشرط عدم فوز بتروجت أمام غزل المحلة في المباراة التي تقام في نفس الوقت.

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