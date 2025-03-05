قطر تستضيف كأس العرب في ديسمبر المقبل وفيفا يحدد موعد مونديال تحت 17 سنة

كأس العرب، شهد اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي عقد في مدينة زيورخ في سويسرا، الإعلان عن موعد بطولتين مرموقتين من المقرر أن تستضيفهما قطر نهاية العام الجاري، حيث تشهد البلاد انطلاق كأس العرب FIFA قطر 2025 التي تبدأ في الأول ديسمبر المقبل وتختتم بالنهائي في 18 ديسمبر، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر، فيما تنطلق كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025 في الفترة من 3- 27 نوفمبر 2025.

16 دولة تشارك في كأس العرب

ويشارك في كأس العرب FIFA قطر 16 منتخبًا من العالم العربي للفوز بلقب البطولة، التي تستعد قطر لاحتضانها للمرة الثانية على التوالي، بعد أن حققت استضافة مبهرة للحدث الرياضي المرموق في عام 2021.

الشيخ حمد بن خليفة، فيتو

قطر تستضيف كأس العالم تحت 17 سنة

وأعرب الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وزير الرياضة والشباب ورئيس اللجنة المنظمة للبطولتين، عن سعادته باستضافة البطولتين في رحاب دولة قطر، منوهًا بأن كأس العرب FIFA قطر 2025 تشكل ملتقى للعرب للاحتفاء بالشغف المشترك بلعبة كرة القدم، ولفت أنظار ملايين المشجعين في المنطقة، مع تنظيم الكرنفال الكروي العربي للمرة الثانية على أرض الدولة.

كما أكد أن كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025ستوفر منصة لاكتشاف المواهب الكروية الصاعدة على مستوى العالم وإلقاء الضوء عليها.

وقال الشيخ حمد: "نتطلع إلى الترحيب باللاعبين والمشجعين من أنحاء المنطقة والعالم في استاداتنا ومرافقنا الرياضية عالمية المستوى، حيث سيجدون بانتظارهم تجارب ثقافية غنية وتجربة مشجعين تتسم بالسهولة والسلاسة، يستعيدون خلالها الأجواء المميزة التي اختبروها خلال البطولات السابقة. نؤمن بتأثير الرياضة كأداة توحد الشعوب، وتمد جسور التواصل بين مختلف الثقافات والمجتمعات، وهو ما يشكل حافزًا لنا للاستمرار في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى."

48 منتخبا تشارك في كأس العالم للناشئين

ومن المقرر أن يشارك في كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 48 منتخبًا، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وستخوض الفرق المشاركة 104 مباريات تقام على مدى 25 يومًا.

وجدير بالذكر أن البطولة العالمية للناشئين شهدت في نسخها السابقة انطلاق مسيرة عدد من أشهر لاعبي كرة القدم، ومن المتوقع أن تتجه الأنظار من أوساط كرة القدم من حول العالم إلى النسخة المقبلة من الحدث الرياضي، لاكتشاف الجيل المقبل من النجوم الواعدين في عالم الساحرة المستديرة.

ومن المتوقع الإعلان قريبًا عن الاستادات التي ستستضيف مباريات البطولتين، كما سيتم الإعلان في وقت لاحق عن معلومات تتعلق بالتذاكر.

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