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رياضة

أول رد من أبو تريكة على منتقدي ظهوره في إعلان استاد الأهلي "فيديو"

محمد أبو تريكة، فيتو
محمد أبو تريكة، فيتو

رد محمد أبو تريكة، نجم منتخب مصر السابق، على منتقدي ظهوره في الإعلان الأخير لاستاد النادي الأهلي والذي تم الكشف عنه خلال الأيام الماضية.

وقال أبو تريكة في تصريحات خلال الاستديو التحليلي لمباريات دوري أبطال أوروبا عبر قناة "بي إن سبورتس": "الأهلي مهما تُقدم له قليل، هو الذي صنع اسمنا كلنا، أي حد يمر بجانب سور النادي، فالنادي له فضل كبير عليه، وعندما جئت إلى الأهلي في أول يوم وكنت لا أحب اللقاءات التليفزيونية، كابتن ثابت البطل قال لي (اللي بيعدي بجوار النادي بيكون معروف ومشهور)، فالنادي له فضل كبير على الجميع".

وأكمل: "المشاركة في إعلان ستاد الأهلي بدون مقابل لا يعني أنني أمن على النادي، أنا موجود حاليًا أمامكم بسبب الأهلي، موجود أمامكم حاليًا بسبب اسم مصر، (مصر والأهلي هما اللي عملوا أبو تريكة)، ولولا فضل منتخب مصر والأهلي مكنش حد هيحبني".

واختتم أبو تريكة تصريحاته: "أريد أن تكون مصر أحسن بلد، والأهلي أفضل ناد، وشكرا للأهلي ولبلدنا مصر".

ظهور أبو تريكة في إعلان استاد الأهلي 

وشهد إعلان الأهلي الترويجي عن الاستاد الجديد، ظهور محمد أبو تريكة، اللاعب السابق للأهلي والمنتخب، والذي تصدر التريند، خاصة بعد ظهوره مع عدد من لاعبي الأهلي القدامى في الإعلان ومنهم عماد متعب ووليد سليمان وجلبيرتو ومصطفى عبده وعلي معلول وسيد عبد الحفيظ ووليد صلاح الدين ومحمد شوقي ووائل جمعة.  

ودشن النشطاء هاشتاجا لأبو تريكة، بسبب ظهور أبو تريكة على رأس القائمة في إعلان الأهلي، والذي سبب ارتياحًا بين جماهير الأهلي، كما ظهر محمد أبو تريكة في نهاية الفيديو قائلًا: "عاشق للكيان.. اسمك محفور على جدران استاد الأهلي، عاشت الأسامي". 

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