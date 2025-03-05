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رياضة

محمد إسماعيل يرحل عن تدريب إنبي، وهؤلاء المرشحون لخلافته

محمد إسماعيل يرحل
محمد إسماعيل يرحل عن تدريب إنبي، فيتو

كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، أن محمد إسماعيل المدير الفني للفريق البترولي، اعتذر عن عدم الاستمرار في قيادة الفريق، بسبب تراجع النتائج، وآخرها الخسارة من الزمالك بثلاثية نظيفة، مساء أمس الثلاثاء، في الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

ومع انتهاء الدور الأول من الدوري المصري، احتل إنبي المركز الـ17 قبل الأخير برصيد 12 نقطة، ويتجه للمنافسة في مجموعة تحديد الهابطين في الدور الثاني من الدوري.

 

أبرز المرشحين لتولي الإدارة الفنية لفريق إنبي

وكشف مصدر داخل نادي إنبي، أن الثنائي أحمد عيد عبد الملك وحمزة الجمل هما أبرز المرشحين لخلافة محمد إسماعيل، في تدريب إنبي، على أن يتم حسم الأمر رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة.

حقق الزمالك الفوز الأول تحت قيادة جوزيه بيسيرو المدير الفني على حساب إنبي بثلاثة دون رد على ستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وبعد 3 تعادلات في 3 مباريات سابقة للزمالك، سجل عبد الله السعيد لاعب الزمالك الهدف الأول في شباك إنبي من ركلة جزاء في الدقيقة 53.

ثم سجل ناصر منسي مهاجم الزمالك الهدف الثاني في مرمى إنبي بالدقيقة 66 وقبل نهاية اللقاء سجل عبد الله السعيد الهدف الثالث والثاني له ليؤمن النقاط الثلاث للزمالك.

وتعرض كل من مصطفى شكشك لاعب إنبي وأحمد الجفالي لاعب الزمالك للإصابة خلال النصف ساعة الأولى وتم استبدالهما.

 

ودفع بيسيرو باللاعب محمد حمدي ليكون جناح أيسر للفارس الأبيض في الدقيقة 28 من  اللقاء.

تشكيل الزمالك أمام إنبي

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق

خط الوسط: محمود بنتايج – نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عمر جابر

خط الهجوم: مصطفى شلبي  - ناصر منسي – أحمد الجفالي.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد حسام ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمد السيد وسيف جعفر وعبد الله السعيد وسيف الجزيري وحسام أشرف.

 

موعد مباراة الزمالك وإنبي والقنوات الناقلة 

انطلقت مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الممتاز اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء. 

ونقلت مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمسابقة. 

 

ترتيب الزمالك وإنبي 

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة،  فيما يحتل إنبي المركز الـ17 برصيد 12 نقطة. 

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أنبي نادي إنبي محمد اسماعيل عمار الشريعي الدوري المصري

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