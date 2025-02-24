الإثنين 24 فبراير 2025
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خارج الحدود

خلال 24 ساعة، تسليم جثماني إسرائيليين مقابل إطلاق نصف الأسرى الفلسطينيين

حماس
حماس

أفادت قناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن حركة حماس وافقت على تسليم جثماني محتجزين إسرائيليين في غزة، مقابل الإفراج عن نصف أسرى الدفعة السابعة من المعتقلين الفلسطينيين.

وأوضحت المصادر أن عملية التسليم ستتم على مرحلتين، حيث ستعقب الإفراج الأول عن الأسرى الفلسطينيين، خطوة ثانية تتمثل في تسليم حماس لمحتجزين إسرائيليين آخرين.

وأضافت التقارير أن "تسليم الجثمانين في المرحلة الأولى قد يتم خلال الساعات الـ24 المقبلة"، إذا ما اكتملت الترتيبات اللازمة بين الطرفين.

 

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