بعد اعتذار نتنياهو له، أسير إسرائيلي يطالب بإتمام صفقة التبادل

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الإثنين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتذر لأسير إسرائيلي أفرج عنه مؤخرا من غزة.

نتنياهو يعتذر لأسير إسرائيلي

وقال نتنياهو في اتصال هاتفي مع الأسير الإسرائيلي السابق إيلي شرعابي معتذرا له: "أنا آسف لأن الأمر استغرق منا وقتا طويلا".

وفي السياق ذاته رد شرعابي على نتنياهو بالقول "يجب إعادة جميع الرهائن بشكل عاجل".

وفي السياق ذاته أكد مسؤول في حركة "حماس" أن إسرائيل لن تحصل على المحتجزين إلا من خلال صفقة تبادل أسرى.

وقال القيادي في حماس محمود مرداوي في بيان صحفي: "الاحتلال الإسرائيلي لن يحصل على أسراه إلا من خلال صفقة تبادل"، معتبرا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "واهم إذا ظن أنه سيحقق أهدافه عبر حرب التجويع المفروضة على قطاع غزة".

وأكد مرداوي رفض الحركة تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق مع إسرائيل، مشددا على ضرورة تنفيذ جميع مراحله كما تم التوقيع عليها.

ودعا مرداوي الوسطاء إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق كما هو متفق عليه، مشيرا إلى أن مصر أبلغت الحركة مرارا رفضها لأي مخطط يهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة، وذلك حفاظا على أمنها القومي ودعما للحقوق الفلسطينية.

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