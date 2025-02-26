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خارج الحدود

مصدر: التوصل إلى اتفاق للإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم

الأسرى الفلسطينيون،
الأسرى الفلسطينيون، فيتو

أعلن مصدر مصري مطلع، أنّ الوسطاء يتوصلون لاتفاق للإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم الأسبوع الماضي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل. 

 

تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين

وذكر المصدر، أنّ الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين يتم بالتزامن مع تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين الأربعة تحت إشراف مصر.

 

موافقة حركة حماس

في وقت سابق، أفادت قناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن حركة حماس وافقت على تسليم جثماني محتجزين إسرائيليين في غزة، مقابل الإفراج عن نصف أسرى الدفعة السابعة من المعتقلين الفلسطينيين.

 

وأوضحت المصادر أن عملية التسليم ستتم على مرحلتين، حيث ستعقب الإفراج الأول عن الأسرى الفلسطينيين، خطوة ثانية تتمثل في تسليم حماس لمحتجزين إسرائيليين آخرين.

وأضافت التقارير أن "تسليم الجثمانين في المرحلة الأولى قد يتم خلال الساعات الـ24 المقبلة"، إذا ما اكتملت الترتيبات اللازمة بين الطرفين.

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