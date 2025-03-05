مدبولي: الصحة والتعليم على رأس أولويات موازنة 2025-2026

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقده مؤخرًا أن قطاعي الصحة والتعليم سيحظيان بأكبر النصيب في موازنة العام المالي الجديد 2025-2026.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تناقش حاليًا تفاصيل الخطة المالية مع وزيري التخطيط والمالية، مشددًا على ضرورة تخصيص ميزانيات ضخمة لهذين القطاعين الحيويين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق التوازن بين الإيرادات والموارد وتوفير الدعم الكافي للخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن، مؤكدًا أن الاستثمار في الصحة والتعليم يُعد استثمارًا في مستقبل الوطن وتنمية رأس المال البشري.

وأضاف أن التركيز على تطوير هذين القطاعين سيسهم في تحسين جودة الحياة وخدمة المجتمع، مما يعزز من قدرة الدولة على مواكبة التحديات التنموية والاقتصادية.

ومن المتوقع أن تكشف الحكومة عن تفاصيل الموازنة الجديدة خلال الفترة المقبلة، مع تسليط الضوء على مشاريع وبرامج تهدف إلى تحديث البنية التحتية للقطاع الصحي وتطوير المرافق التعليمية بما يتوافق مع رؤية مصر المستقبلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.