فوائد وأضرار التمر باللبن، حقيقة أن التمر يقلل من امتصاص الكالسيوم باللبن

يُعتبر مشروب التمر باللبن من أشهر المشروبات الرمضانية، التي تحظى بشعبية واسعة، وكثيرا ما يتحدث الأطباء وخبراء التغذية عن فوائده للصحة، إلا أن هناك بعض الآراء التي أشارت إلى ان مزج التمر باللبن يقلل من امتصاص الجسم للكالسيوم الموجود في اللبن الحليب.



القيمة الغذائية للتمر واللبن

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن التمر واللبن الحليب كلاهما يحمل بداخله العديد من المغذيات الطبيعية من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة قوية، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:



التمر: كنز غذائي طبيعي



فوائد التمر

التمر هو ثمرة غنية بالعناصر الغذائية المهمة التي تمد الجسم بالطاقة والفيتامينات والمعادن. يحتوي التمر على:

الكربوهيدرات: يوفر نسبة عالية من السكريات الطبيعية (الفركتوز والجلوكوز) التي تمنح طاقة سريعة للجسم.

الألياف الغذائية: تساعد في تحسين الهضم وتمنع الإمساك.

المعادن: غني بالبوتاسيوم، المغنيسيوم، الحديد، والزنك، وكلها ضرورية لوظائف الجسم المختلفة.

الفيتامينات: يحتوي على فيتامينات مثل B6، وهي مفيدة لصحة الأعصاب والدماغ.

اللبن: مصدر أساسي للكالسيوم والبروتين



فوائد اللبن

اللبن (الحليب) معروف بأنه أحد أفضل مصادر الكالسيوم، وهو عنصر أساسي لصحة العظام والأسنان. كما يحتوي على:



البروتينات: ضرورية لبناء العضلات وتجديد الخلايا.

الدهون الصحية: تختلف نسبتها حسب نوع الحليب (كامل الدسم أو قليل الدسم).

البكتيريا النافعة (في حالة الزبادي واللبن الرائب): تعزز صحة الأمعاء وتحسن الهضم.

هل إضافة اللبن إلى التمر تقلل امتصاص الكالسيوم؟

أوضحت الدكتورة مروة، أن هناك اعتقاد شائع بأن التمر يحتوي على الفوسفور الذي قد يؤثر على امتصاص الكالسيوم في الجسم عند تناوله مع اللبن.

وبالفعل الفوسفور يمكن أن يرتبط بالكالسيوم، مما قد يقلل من امتصاصه في الأمعاء، لكن هذا يحدث فقط عند وجود كميات مفرطة جدًا من الفوسفور في النظام الغذائي، وهو أمر غير شائع عند تناول التمر واللبن بكميات معتدلة.



وأضافت الدكتورة مروة، أن التوازن بين الكالسيوم والفوسفور ضروري لصحة العظام، فيحتاج الجسم إلى نسبة متوازنة من الكالسيوم والفوسفور، والتمر لا يحتوي على كميات تعيق امتصاص الكالسيوم من اللبن عند تناولهما معًا.

كما أن الفيتامينات والعناصر الأخرى في اللبن تعزز الامتصاص، فاللبن يحتوي على فيتامين D، وهو عنصر مهم جدًا لتحسين امتصاص الكالسيوم في الجسم، وبالتالي يقلل أي تأثير محتمل للفوسفور الموجود في التمر.

الألياف في التمر وتأثيرها على الامتصاص

من جهة أخرى، يحتوي التمر على نسبة جيدة من الألياف، التي قد تؤثر بشكل بسيط على امتصاص بعض المعادن، ولكن هذا التأثير لا يُعتبر جوهريًا عند تناوله باعتدال.

وبناءً على ذلك، فلا يوجد دليل علمي قوي يثبت أن تناول التمر مع اللبن يؤدي إلى نقص امتصاص الكالسيوم بشكل ملحوظ أو أن الجسم لا يستفيد منهما معًا.

التمر باللبن

فوائد تناول التمر مع اللبن



وفي المقابل أكدت الدكتورة مروة، أن فوائد تناول التمر مع اللبن عديدة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

1. مصدر متكامل للطاقة

يُعد مشروب التمر باللبن خيارًا مثاليًا لزيادة الطاقة بسرعة، خاصة بعد الصيام أو بعد التمارين الرياضية، حيث يمنح الجسم جرعة فورية من السكريات الطبيعية مع البروتين والدهون الصحية.

2. تعزيز صحة الجهاز الهضمي

التمر غني بالألياف التي تساعد في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

اللبن يحتوي على البكتيريا النافعة التي تعزز صحة الأمعاء وتساعد في الهضم.



3. دعم صحة العظام والأسنان

الكالسيوم من اللبن يعزز صحة العظام والأسنان.

المغنيسيوم في التمر يساعد على امتصاص الكالسيوم بكفاءة أكبر.



4. تحسين المزاج وصحة الدماغ

التمر يحتوي على فيتامين B6، الذي يساعد في إنتاج النواقل العصبية مثل السيروتونين، مما يساهم في تحسين المزاج وتقليل التوتر.

البروتينات والدهون الصحية في اللبن تساهم في تغذية الدماغ وتحسين الأداء الذهني.



5. تقوية جهاز المناعة

التمر غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الالتهابات والأمراض.

اللبن يعزز المناعة بفضل احتوائه على البكتيريا النافعة والعناصر الغذائية الداعمة للجسم.

هل هناك أضرار لمزيج التمر واللبن؟



رغم الفوائد العديدة، إلا أن هناك بعض الأضرار لتناول التمر باللبن، بشكل مفرط، والتي يجب الانتباه لها، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

السعرات الحرارية المرتفعة: التمر غني بالسكريات الطبيعية، وإضافة اللبن كامل الدسم قد يجعله مشروبًا عالي السعرات، مما قد يكون غير مناسب لمن يتبعون نظامًا غذائيًا لإنقاص الوزن.

عدم تحمل اللاكتوز: بعض الأشخاص يعانون من عدم تحمل اللاكتوز الموجود في اللبن، مما قد يسبب مشاكل هضمية مثل الانتفاخ والغازات.

مرضى السكري: يجب على مرضى السكري تناوله بحذر بسبب احتوائه على نسبة عالية من السكر الطبيعي.



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