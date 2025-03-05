الأهلي يبحث عن الهدف الثاني أمام طلائع الجيش بعد مرور 75 دقيقة (صور)

الدوري المصري، يتقدم النادي الأهلي على نظيره طلائع الجيش، بهدف نظيف بعد مرور 75 دقيقة في المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد القاهرة، ضمن الجولة الأخيرة من الدور الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل نيتس جراديشار هدف النادي الأهلي الأول في شباك نظيره طلائع الجيش، في الدقيقة 46.

سيطر الأهلي على مجريات الأمور مبكرا، وبدأت الهجمات في الدقيقة الثالثة بعد انطلاقة من أشرف بن شرقي داخل منطقة الجزاء لكن دفاع طلائع الجيش يقطع وتصطدم في قدم بن شرقي وتخرج ضربة مرمى.

مباراة الأهلي وطلائع الجيش

وفي الدقيقة الرابعة، أهدر الأهلي أولى الفرص بعد انطلاقة من جراديشار وعرضية تصطدم بدفاع طلائع الجيش ثم القائم وتخرج ركنية للأهلي.

مباراة الأهلي وطلائع الجيش

وفي الدقيقة 11، شن الأهلي هجمة عن طريق وسام أبو علي إلا أن مهاجم الأحمر لم يسيطر على الكرة ليتدخل دفاع طلائع الجيش.

مباراة الأهلي وطلائع الجيش

وفي الدقيقة 16، شن الأهلي هجمة مرتدة بعد انطلاقة من بنشرقي وعرضية داخل منطقة الجزاء تصدى لها أحمد متعب وشتتها إلى خارج الملعب ركنية لصالح الاهلي

مباراة الأهلي وطلائع الجيش

وفي الدقيقة 18، تلقى حسين الشحات تمريرة داخل منطقة الجزاء وراوغ لاعبين من الطلائع إلا أن الكرة طالت منه ليفشل في السيطرة عليها ويتدخل دفاع طلائع الجيش.

مباراة الأهلي وطلائع الجيش

وفي الدقيقة 21، أطلق حامد الجابري لاعب طلائع الجيش تسديدة من مسافة بعيدة تصدى لها مصطفى شوبير حارس الأهلي بثبات.

مباراة الأهلي وطلائع الجيش

بعدها استمرت السيطرة الأهلاوية على مجريات المباراة لكن لاعبو الأحمر يفتقدون للمسة الأخيرة على المرمى مع تمريرات مقطوعة ورعونة في إنهاء الهجمات.

مباراة الأهلي وطلائع الجيش

وفي الدقيقة 45، كاد وسام أبو علي يحرز هدف تقدم الأهلي، بعدما تلقى تمريرة من حسين الشحات من ركلة حرة لينفرد ويطلق تسديدة أرضية مرت بجوار القائم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

مباراة الأهلي وطلائع الجيش

وفي الدقيقة 65، غادر نيتس جراديشار مهاجم النادي الأهلي بسبب الإصابة ليحل عمرو السولية بديلا له.

تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش في الدوري المصري

ويخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني – أشرف داري - مصطفى العش - كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية - حسين الشحات - إمام عاشور - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: جراديشار - وسام أبو علي.

تشكيل طلائع الجيش أمام الأهلي في الدوري المصري

بدأ طلائع الجيش مباراة الأهلي في الدوري المصري بتشكيل ضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد شعبان

خط الدفاع: أحمد متعب - خالد سطوحي - أحمد علاء - محمد فتح الله

خط الوسط: خالد عوض - علي حمدي - حامد الجابري - إسلام محارب - يسري وحيد

خط الهجوم: رجب عمران

فيما تواجد على مقاعد البدلاء كلا من: عمرو طارق - أحمد الشيخ - عماد فتحي - عماد معوض - أحمد سمير - محمد

حكام مباراة الأهلي وطلائع الجيش

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش في الدوري

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز المتصدر، ويأتي طلائع الجيش في المركز العاشر برصيد 21 نقطة.

ويحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 21 نقطة، نفس رصيد زد صاحب المركز التاسع ولكن فارق الأهداف في صالح الأخير، وفي حالة فوز الفريق العسكري في مباراة اليوم سيتأهل ضمن أصحاب المراكز التسعة الأولى، كما يمكن للجيش التأهل في حالة التعادل بشرط عدم فوز بتروجت أمام غزل المحلة في المباراة التي تقام في نفس الوقت.

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