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رياضة

الأهلي يختتم تحضيراته استعدادًا لمباراة طلائع الجيش في الدوري الممتاز

مران الأهلي
مران الأهلي

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش ‏بالجزيرة، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش، التي تجمع الفريقين ضمن منافسات ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش  ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي تشكيل القلعة الحمراء لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن بطولة الدوري الممتاز

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة طلائع الجيش 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير 

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة واشرف داري وكريم الدبيس 

الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وأحمد رضا 

الهجوم: إمام عاشور وأشرف بن شرقي ووسام أبو علي 

موعد مباراة الأهلي المقبلة  

ويلتقي الأهلي مع نادي طلائع الجيش في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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النادي الأهلي الأهلي طلائع الجيش الدوري الممتاز مارسيل كولر

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