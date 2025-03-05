تعليق صادم من البيت الأبيض على "الخطة المصرية" لإعمار غزة

علق البيت الأبيض، الأربعاء، على الخطة العربية التي أقرتها القمة العربية الطارئة بالقاهرة، بشأن قطاع غزة الثلاثاء.

الرد الأمريكي على خطة إعادة إعمار غزة

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن "خطة إعادة إعمار غزة التي تبنتها الدول العربية لا تعالج حقيقة أن القطاع غير صالح للسكن في الوقت الحالي".

وأضاف أن "الرئيس دونالد ترامب، متمسك بمقترحه لإعادة بناء غزة خالية من حماس".

وتابع: "الخطة لا تعالج حقيقة أن غزة غير صالحة للسكن حاليا".

مؤلفة من 112 صفحة، تفاصيل الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة بعد اعتمادها بالقمة العربية

واعتمدت القمة العربية الطارئة "قمة فلسطين" في القاهرة، أمس الثلاثاء الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، ودعت المجتمع الدولي إلى تقديم دعم سريع لها.

وأوضح الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة بدلا من التهجير، أن التكلفة التقديرية الإجمالية لخطة إعادة الإعمار تقدر بنحو 53 مليار دولار، وأكدت أن حل الدولتين يفتح الباب أمام العلاقات الطبيعية بين دول المنطقة وإسرائيل.

وتتضمن الخطة المصرية المؤلفة من 112 صفحة، خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية.

كما تتضمن ميناء تجاريًا ومركزًا للتكنولوجيا وفنادق على الشاطئ.

وأشارت إلى تدريب كل من مصر والأردن لعناصر من الشرطة الفلسطينية للإمساك بالأمن في القطاع، ما يمهد لاحقًا إلى عودة السلطة الفلسطينية من أجل إدارة غزة.

ونصت على تشكيل لجنة تتولى إدارة شئون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر بقرار فلسطيني، مكونة من شخصيات تكنوقراط مستقلين تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

التواجد الدولي في الأراضي الفلسطينية عبر قوات حفظ سلام



كذلك لفتت إلى إمكانية قيام مجلس الأمن بدراسة فكرة التواجد الدولي في الأراضي الفلسطينية عبر قوات حفظ سلام.

وتضمنت كذلك التعامل مع مسألة سلاح الفصائل عبر أفق واضح وعملية سياسية ذات مصداقية.



ونصت على إعداد مساكن موقتة لسكان القطاع المدمر والنازحين في 7 مناطق، مع العمل على إبرام هدنة متوسطة المدى لفترة زمنية محددة.

وأوضحت أن مرحلة التعافي المبكر، تستمر 6 أشهر، وتتكلف 3 مليارات دولار للمرافق والمساكن.

المرحلة الأولى من إعادة الإعمار تستمر عامين

كما أشارت الخطة المصرية، إلى أن المرحلة الأولى من إعادة الإعمار تستمر عامين بتكلفة 20 مليار دولار، فيما تستغرق المرحلة الثانية عامين ونصف العام بتكلفة 30 مليار دولار، لافتة إلى إمكانية إنشاء صندوق ائتماني تحت إشراف دولي كآلية تمويلية يتم توجيه التعهدات المالية إليه.

ودعت إلى تنظيم مؤتمر دولي في القاهرة بأقرب وقت، من أجل حشد الدعم اللازم لإعمار القطاع.

وأكد المقترح المصري التمسك بحل الدولتين، معتبرًا أنه سيزيل أي سبب لعدم الاستقرار والنزاعات في الشرق الأوسط.

وتتضمن الخطة المصرية، الحفاظ على حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني، وإدانة قتل واستهداف المدنيين، وإدانة مستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة، وأكدت أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وأن محاولة تكريس الفصل بين القطاع والضفة الغربية، يهدم آمال السلام.

وشددت الخطة المصرية، على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلّفتها الحرب على غزة، ومراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه من دون تهجير، والحفاظ على تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودعم المجتمع الدولي لجهود مصر وقطر والولايات المتحدة في هذا الصدد، والعمل على الحفاظ على استدامة التهدئة الراهنة وإطلاق المحتجزين والأسرى.

وركزت على الإشارة إلى أن محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا مزيدًا من الصراعات وعدم الاستقرار.

الخطة المصرية تطالب بضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار

وطالبت الخطة المصرية بـضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة»، مُشيرة إلى أن «تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين.

وذكرت أن هناك «أهمية كبيرة للعمل على مقترح تدريجي يُراعي الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، فضلًا عن ضرورة مراعاة حقه في تحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته مُتصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة».

ودعت إلى إجراء انتخابات في كل المناطق الفلسطينية خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك.

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