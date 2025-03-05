الأربعاء 05 مارس 2025
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خارج الحدود

أمريكا توقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا

ترامب وزيلينسكي،
ترامب وزيلينسكي، فيتو

ذكرت صحيفة فايننشيال تايمز أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت وقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا.

ترامب يوجه انتقادات حادة للرئيس الأوكراني 

وفي وقت سابق، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، معتبرًا أنه يجب أن يكون أكثر امتنانًا للدعم الأمريكي المستمر لبلاده، وذلك بعد مشادة كلامية جمعتهما الجمعة الماضي في البيت الأبيض.  

وفي تصريحاته، شدد ترامب على أن الولايات المتحدة كانت داعمًا رئيسيًا لأوكرانيا منذ بداية الحرب مع روسيا، قائلًا "أعتقد ببساطة أن عليه أن يكون أكثر امتنانًا، لأن هذا البلد – الولايات المتحدة – دعمهم في السراء والضراء".  

 فرص التوصل إلى اتفاق حول المعادن الأوكرانية 

كما أشار إلى أن فرص التوصل إلى اتفاق حول المعادن الأوكرانية لا تزال قائمة، وفقًا لما نقلته شبكة سكاي نيوز، مؤكدًا أن واشنطن لا تزال منفتحة على الحوار بشأن هذه القضية الحيوية.  

إنهاء النزاع عبر اتفاقيات جديدة

وحول مجريات الحرب، كشف ترامب عن رغبته في إنهاء النزاع عبر اتفاقيات جديدة، موضحًا   "سنبرم اتفاقات مع روسيا وأوروبا لإنهاء الحرب في أوكرانيا. روسيا ترغب في إبرام اتفاق لإنهاء الحرب".  

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