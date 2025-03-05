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خارج الحدود

موقع عبري: إسرائيل تسلمت كميات كبيرة من الصواريخ منذ تولي ترامب الرئاسة

أسلحة أمريكية، فيتو
أسلحة أمريكية، فيتو

ذكر موقع والا العبري في تقرير له اليوم الأربعاء، ان جيش الاحتلال  الإسرائيلي تسلم كميات كبيرة من الذخيرة والصواريخ والقنابل منذ دخول دونالد ترامب البيت الأبيض.

إسرائيل تتلقى كمية كبيرة من الصواريخ والقنابل الأمريكية 

ومن جانبها ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو استغل سلطات الطوارئ للمرة الثانية في شهر لتجاوز الكونجرس وإرسال أسلحة لإسرائيل.

إرسال أسلحة أمريكية جديدة إلى إسرائيل 

وقالت الصحيفة في تقرير لها: إن الخارجية الأمريكية بقيادة روبيو قدمت للكونجرس طلب ترخيصا من إسرائيل لشراء 5000 بندقية، مشيرة إلى أن حالة العديد من الذخائر التي سيتم إرسالها إلى إسرائيل كانت تخضع للمراجعة في الكونجرس.

 

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وقال روبيو  إنه وقع إعلانا لتسريع تسليم مساعدات عسكرية إلى إسرائيل تبلغ قيمتها نحو 4 مليارات دولار.

وذكر وزير الخارجية في بيان أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تولت السلطة في 20 يناير الماضي، وافقت على مبيعات أسلحة لإسرائيل بقيمة تبلغ نحو 12 مليار دولار.

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إسرائيل القنابل الأمريكية أسلحة أمريكية الكونجرس ترامب

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