الثلاثاء 04 مارس 2025
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ثقافة وفنون

أحمد أمين: مسلسل "النص" عمل للتاريخ ومليء بالصعوبات

أحمد أمين في مسليسل
أحمد أمين في مسليسل النص

مسلسلات رمضان 2025، قال أحمد أمين بطل مسلسل “النص” إن العمل مليء بالصعوبات أثناء التصوير نظرًا لما يتطلبه من ديكورات وملابس لفترة زمنية معينة.

وأكد أحمد أمين لـ فيتو أنه يعتبر هذا العمل للتاريخ، ومن أهم الأعمال التي قدمها خلال مشواره الفني، مضيفا أنه يتبقي له مشاهد قليلة على الانتهاء من التصوير.

وحملت الحلقة الأولي من مسلسل “النص” عنوان “يا عزيز عيني”، فتبدأ بعزيز النص والذي يقوم بدوره الممثل أحمد أمين في عمله الجديد كـ كمسري في الترام، وحيث يوقف حالة نشل بـ"مواهبه الفريدة" ويستخدم خفة يده ويعيد المحافظ لأصحابها.

وعندما يحاول أحد زملاء النص أن يدخله معه في المقاومة الشعبية يرفض تمامًا وذلك لأنه توجد عائلة في رقبته يجب أن يهتم بها، ويستطيع عبد العزيز إنقاذ زميله في العمل باستخدام خفة يده للمرة الثانية عندما يتهمه مدير المصلحة بأنه يعمل في المقاومة، في حين يحاول الجميع إقناع النص بالعدول عن قراره والعودة للنشل، إلا أنه يصر على قراره بأن يتجه إلى الطريق الصحيح واكتساب رزقه من الحلال.

القبض على شقيق النص

وفي نفس الوقت يتم القبض على محمود شقيق النص وهو يقوم بطباعة منشورات ضد الاحتلال الانجليزي، ليطلق عليه أحد العساكر النار، ويعلم عبد العزيز بإصابة شقيقه ليهرع إلى المستشفى ولكن يمنع من الدخول للاطمئنان عليه لمظهره الذي يدل على أنه “كحيان” وليس من الطبقة صاحبة الأموال أو النفوذ.

ويشاهد النص أفراد الشرطة وهم يصطحبون شقيقه محمود إلى السجن برغم عدم انتهاء شفائه من الرصاصة التي تلقاها، بينما يستطيع أحد أبناء الذوات الخروج بدون أي خدش، فيقول عبد العزيز “ابن البيه حشوه من الإنجليز”، ليعتزم عندها إخراج أخيه من السجن بأي شكل كان.

النص يعود للنشل لإنقاذ شقيقه من يد الانجليز

وعندما يحاول النص إرجاع اخوه إلى المستشفى، يخبره رستم بيه والذي يؤديه الممثل مراد مكرم، أنه يجب أن يحضر له 50 جنيها حتى ينقذ شقيقه من الموت في السجن.

ويحاول النص الاستلاف من المصلحة التي يعمل بها، يقرر المدير رفده بعد أن علم أن شقيقه فدائي، ليعود عبد العزيز مرة أخري للنشل، ويأخذ محافظ مدير المصلحة وزميله في العمل وكل شخص يقابله في الشارع.

أبطال مسلسل النص 

والمسلسل بطولة عدد كبير من النجوم والنجمات منهم: أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، عبد الرحمن محمد، دنيا سامي، سامية طرابلسي، حمزة العيلي، وغيرهم، ومن إخراج حسام علي.

والمسلسل ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

والمسلسل هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان وتقع أحداثه في فترة الثلاثينات من القرن الماضي.

مواعيد عرض مسلسل النص والقنوات الناقلة 

ويعرض مسلسل النص للفنان أحمد أمين على قناة “ON” حصريًا، في تمام الساعة 7:15 مساءً ويعاد في تمام الساعة 2:45 صباحًا، و10:30 صباحًا.

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