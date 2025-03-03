مسلسلات رمضان 2025، أسماء أبو اليزيد تنضم لعصابة أحمد أمين في الحلقة الثالثة من مسلسل النص

مسلسلات رمضان 2025، تبدأ أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل النُص بانقاذ “زقزوق” ابن المعلم حنفي، ويقوم بدوره الممثل عبدالرحمن محمد، “النُص”، ويؤديه الفنان أحمد أمين، من قبضة الشرطة، حيث يأخذ منه المحفظة التي سبق ونشلها عبد العزيز في الحلقة السابقة قبل أن يتم تفتيشه.

ويكتشف زقزوق أن النُص قد تم رفده من عمله بمصلحة الترام عندما علم المدير أن شقيقه منضم للمقاومة ضد الإنجليز، ليطلب زقزوق من عبد العزيز تعليمه النشل والإنضمام له، فيخبره انهم لن يسرقوا أموال الغلابة وانما من الاغنياء ليعيدوا توزيع الثروات “الملخبطة”.

وينفذ النُص مع زقزوق عدد من عمليات النشل، ليحصل على مبلغ ٦٠ جنيها ويذهب بهم للمحامي "رستم"، ويؤديه الممثل مراد مكرم، مترجيًا إياه أن يبدأ في قضية شقيقه محمود واعدًا بأنه سيحضر له أتعابه كاملة في ظرف يومين، والذي يوافق عليه الافوكاتو.

النص يشكل عصابة لسرقة الأغنياء

وفي الوقت الذي يدرك فيه النص أن عمليات النشل الصغيرة لن تجدي نفعًا في الحصول على مبلغ كبير كالـ 700 جنيها التي يتطلبهم المحامي، يطلع درويش صديق النُص، ويؤديه الفنان حمزة العيلي، عن عيد ميلاد الست درية، والتي من المتوقع أن يأتي لها الناس من كل مكان بالهداية المختلفة من ذهب ومرجان ويقوت، ليقرر النص سرقتها.

ويقرر "النُص" الاستعانة بجهود "منيرة"، وتؤديها الممثلة أسماء أبو اليزيد، في هذه العملية، بعد أن تخبره زوجته أنه يحتاج إلى “بطة” جديدة ليستطيع سرقة “البيض” من عشة الدجاج.

ويذهب النُص إلى أحد المنازل التي تستدرج فيها "منيرة ضحايها للنصب عليهم، ويعرض عليها العمل مع وأن تكون جزء من عصابته ليستطيعوا معًا الحصول على مبالغ كبيرة بدلًا من العمليات الصغير التي لن تساعد كلًا منهم.

وتنتهي أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل النُص بموافقة “منيرة” على طلب النص بالانضمام لعصابته.

الحلقة الثانية من مسلسل النص

وتبدأ بذهاب “النُص”، ويقوم بدوره الفنان أحمد أمين، ليقابل “رستم” المحامي، ويؤديه الفنان مراد مكرم، حتي يساعده ليخرج محمود شقيقه من السجن ليكمل علاجه بالمستشفي بعد أن تلقي رصاصة في أحداث الحلقة السابقة.

ولكن يرفض سكرتير المحامي السماح له بالدخول لمظهره، وباستخدام اللعبة الذكية يستطيع عبد العزيز النُص الدخول والتحدث إلى المحامي، ويعطيه الـ 50 جنيه التي قام بنشلها، وسبق وطلبها رستم، ولكنه يخبره أنه سوف يدخله المستشفي فقط حتي يطيب ولكن ليخرجه من قضية المنشورات يجب أن يحضر له 700 جنيه اتعاب.

ويدخل النُص في حالة من الحيرة، فلا يعلم من أين يحضر هذا المبلغ الكبير، خاصة بعد أن تم رفده من عمله بمصلحة الترام، كما أن النشل لن يأتي له بهذا المبلغ الكبير، ويطلع “درويش” صديق عبد العزيز، والذي يقوم بدوره الممثل حمزة العيلي، عن النصاب الذي عثروا عليه ينصب على السيدات المتزوجات ليأخذ أموالهم دون أن يستطيعوا شكواه خوفًا من الفضيحة.

النص يبتدع طريقا جديدا في السرقة

ويقرر النُص اتباع خطي الحرامي ليذهب لأحد المسارح ويتعرف على “منيرة”، وتؤديها الفنانة أسماء أبو اليزيد، لينفذ خطته بسرقة السيدات المتزوجات، ليذهب لمنزلها ولكنها تقوم بسرقة ملابسه وتتظاهر بعودة زوجها للمنزل، ليكتشف انها تعمل في النصب على الرجال باستدراجهم لمنزلها وسرقة اموالهم.

القبض على النص

ويخجل النص من أخبار زوجته أنه خسر عمله في محطة الترام، لذلك يتظاهر في الصباح بالذهاب للعمل وعندما يري أحد الأشخاص الأغنياء في السوق يقرر نشله ولكن تبؤ خطته بالفشل عندما يتهمه الرجل بالسرقة ويخبر الشرطة للقبض عليه.

أبطال مسلسل النص

المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم والنجمات منهم: أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، عبد الرحمن محمد، دنيا سامي، سامية طرابلسي، حمزة العيلي، وغيرهم، ومن إخراج حسام علي.

المسلسل ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

والمسلسل هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان، وتقع أحداثه في فترة الثلاثينيات من القرن الماضي.

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